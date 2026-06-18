Road to Battiti arriva a Bari: sul palco Serena Brancale, Levante, Delia e The Kolors
BARI - Prosegue il tour di “Road to Battiti”, l’evento itinerante che accompagna il pubblico verso il “Tim Battiti Live”, in programma a luglio su Canale 5. Venerdì 19 giugno il palco di Largo Giannella a Bari ospiterà una serata ricca di musica con Serena Brancale, Levante e Delia, protagoniste insieme ai The Kolors del brano estivo Al mio paese.
Sul Molo San Nicola sarà inoltre allestito il villaggio dei partner, con attività, animazione e momenti di intrattenimento per il pubblico.
Dopo le precedenti tappe di Manfredonia, con Irama e J-Ax, e di Martina Franca, con Raf e Fred De Palma, il tour continuerà sabato ad Alberobello con Annalisa e domenica a Polignano a Mare con Achille Lauro.
In ogni località la giornata prenderà il via alle 18 con i conduttori di Radio Norba, che accompagneranno il pubblico con musica e interviste agli artisti. I concerti inizieranno invece alle 21.
L’ingresso sarà gratuito fino al raggiungimento della capienza prevista.
Le esibizioni saranno poi protagoniste delle puntate di “Tim Battiti Live”, registrate a Trani dal 24 al 28 giugno e trasmesse dal 2 luglio su Canale 5 e Radio Norba Tv.
La conduzione dell’edizione 2026 sarà affidata a Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Il cast comprenderà circa 70 artisti, con una significativa presenza di interpreti pugliesi tra cui Emma, Ermal Meta, Serena Brancale, Raf e Welo.