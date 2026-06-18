Road to Battiti arriva a Bari: sul palco Serena Brancale, Levante, Delia e The Kolors

BARI - Prosegue il tour di, l’evento itinerante che accompagna il pubblico verso il, in programma a luglio su Canale 5. Venerdì 19 giugno il palco diospiterà una serata ricca di musica con, protagoniste insieme aidel brano estivo Al mio paese.

Sul Molo San Nicola sarà inoltre allestito il villaggio dei partner, con attività, animazione e momenti di intrattenimento per il pubblico.

Dopo le precedenti tappe di Manfredonia, con Irama e J-Ax, e di Martina Franca, con Raf e Fred De Palma, il tour continuerà sabato ad Alberobello con Annalisa e domenica a Polignano a Mare con Achille Lauro.

In ogni località la giornata prenderà il via alle 18 con i conduttori di Radio Norba, che accompagneranno il pubblico con musica e interviste agli artisti. I concerti inizieranno invece alle 21.

L’ingresso sarà gratuito fino al raggiungimento della capienza prevista.

Le esibizioni saranno poi protagoniste delle puntate di “Tim Battiti Live”, registrate a Trani dal 24 al 28 giugno e trasmesse dal 2 luglio su Canale 5 e Radio Norba Tv.

La conduzione dell’edizione 2026 sarà affidata a Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Il cast comprenderà circa 70 artisti, con una significativa presenza di interpreti pugliesi tra cui Emma, Ermal Meta, Serena Brancale, Raf e Welo.