Puglia EnergieNET, dalla Regione 300mila euro per rafforzare associazionismo e volontariato

BARI - La Regione Puglia punta a rafforzare il sistema del Terzo Settore con un nuovo intervento dedicato alle reti associative e al volontariato organizzato. La Giunta regionale ha infatti approvato le linee di indirizzo per la pubblicazione dell’Avviso pubblico “Puglia EnergieNET”, una misura che metterà a disposizione complessivamente 300mila euro per sostenere le attività delle articolazioni regionali delle principali reti associative nazionali e del Centro di Servizio per il Volontariato Net Puglia.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, rappresenta una novità nel panorama delle politiche regionali, poiché per la prima volta destina risorse specifiche a soggetti che svolgono funzioni di supporto, accompagnamento e coordinamento delle organizzazioni del Terzo Settore. L’obiettivo è favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche, rafforzare le competenze organizzative e sostenere lo sviluppo delle attività di interesse generale sul territorio.

L’avviso si inserisce in una strategia più ampia di consolidamento del Terzo Settore pugliese e si affianca a “Puglia Energie Sociali”, misura già approvata dalla Giunta regionale e finalizzata al sostegno di interventi e progettualità nelle comunità locali. Mentre quest’ultima punta a finanziare iniziative direttamente rivolte ai territori, “Puglia EnergieNET” si concentrerà sul rafforzamento degli strumenti e delle competenze necessari a renderle più efficaci e sostenibili nel tempo.

«Con l’approvazione di queste linee di indirizzo compiamo un passo importante nel rafforzamento delle infrastrutture sociali che sostengono il mondo dell’associazionismo e del volontariato pugliese», ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare e allo Sport, Cristian Casili. «L’obiettivo è sostenere quei soggetti che ogni giorno favoriscono la crescita delle organizzazioni del Terzo Settore e contribuiscono a costruire percorsi condivisi di sviluppo sociale nei territori».

Secondo l’assessore, investire nella capacità di fare rete significa migliorare la qualità delle iniziative sviluppate a livello locale e aumentare la capacità di risposta alle nuove sfide sociali. L’intento della Regione è quello di promuovere una governance sempre più partecipata, capace di mettere in connessione organizzazioni, istituzioni e comunità locali, valorizzando il patrimonio di competenze ed esperienze presente in tutta la Puglia.

L’intervento segna un cambio di prospettiva nelle politiche di welfare regionale, superando la logica del finanziamento esclusivo dei progetti per investire anche nei fattori che ne determinano qualità, efficacia e continuità nel tempo. «Un Terzo Settore forte, competente e strutturato rappresenta una risorsa fondamentale per la tenuta e l’innovazione del nostro welfare», ha concluso Casili. «Con questo intervento investiamo nelle condizioni che consentono al Terzo Settore di esprimere pienamente il proprio potenziale, generando valore sociale e opportunità di sviluppo per le comunità locali».

I dettagli operativi dell’Avviso “Puglia EnergieNET” saranno illustrati nelle prossime settimane nel corso di una conferenza stampa dedicata.