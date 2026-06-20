Manfredonia Experience approda su Rai 2 giovedì 26 giugno a Costume e Società

MANFREDONIA - Grande risalto al press tour Manfredonia Experience, il progetto che sta contribuendo a raccontare e valorizzare il territorio attraverso il turismo, la cultura e le sue eccellenze. Giovedì 26 giugno alle ore 13.50, all’interno della rubrica “Costume e Società” in onda su Rai Due, ci sarà uno spazio dedicato.Un passaggio televisivo di grande rilievo per Manfredonia e per l’intero comprensorio, che porterà all’attenzione del pubblico nazionale un’esperienza costruita attorno alla promozione delle identità locali, delle opportunità di sviluppo e delle energie positive presenti sul territorio. Il servizio offrirà infatti un quadro delle potenzialità dell’area, restituendo valore a un racconto fondato sulla qualità dell’accoglienza, sulla ricchezza culturale e sulla capacità del territorio di esprimere un’offerta autentica e riconoscibile.Il servizio nasce dal press tour promosso dalla Fondazione Re Manfredi, in collaborazione con il Comune di Manfredonia, iniziativa che ha consentito di accendere i riflettori sulle risorse, sulle prospettive e sulle eccellenze della destinazione, favorendo una narrazione capace di unire promozione turistica, identità e visione di sviluppo.La Fondazione Re Manfredi esprime un sentito ringraziamento alla giornalista Silvia Squizzato, che con sensibilità, attenzione e professionalità ha saputo cogliere l’anima autentica di Manfredonia Experience, dando voce alle realtà che quotidianamente contribuiscono alla crescita del territorio e alla costruzione di un’immagine sempre più forte e credibile della città e della sua area vasta.L’invito è a seguire la trasmissione e a condividere questo importante momento di visibilità nazionale, che rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione di Manfredonia e del suo patrimonio umano, culturale e turistico.