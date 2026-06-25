Maurizio Viroli alle Vecchie Segherie Mastrototaro con “Machiavelli repubblicano”

BISCEGLIE - Sarà un appuntamento dedicato alla storia del pensiero politico e alla riflessione civile quello che chiuderà il programma di giugno delle. Lunedì 29 giugno, alle ore 19:30, la libreria ospiterà, giornalista e professore emerito di Teoria politica alla, per la presentazione del suo saggiopubblicato da

A dialogare con l’autore sarà Adriano Cozzoli, in un incontro dedicato alla rilettura del pensiero di Niccolò Machiavelli e al suo rapporto con la libertà, le istituzioni e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Nel volume, Viroli propone una prospettiva diversa rispetto all’immagine tradizionale del Segretario fiorentino, spesso associato esclusivamente all’astuzia politica e al cinismo. Il saggio restituisce invece il ritratto di un intellettuale profondamente legato agli ideali repubblicani, convinto della necessità di difendere il bene comune dagli interessi particolari.

Attraverso l’analisi della Firenze rinascimentale, l’autore racconta un Machiavelli attento al ruolo delle istituzioni e alla capacità dei cittadini di costruire una comunità fondata su leggi solide ed eque. La forza di uno Stato, secondo questa interpretazione, nasce dalla partecipazione attiva del popolo e dalla possibilità di esercitare un controllo democratico sul potere.

Uno degli aspetti centrali del libro riguarda anche il tema del conflitto sociale. Per Viroli, gli scontri tra interessi diversi non rappresentano necessariamente una minaccia all’ordine pubblico, ma possono diventare un elemento vitale della democrazia, un meccanismo capace di impedire concentrazioni eccessive di potere e derive autoritarie.

“Machiavelli repubblicano” propone così una lettura del pensiero politico del filosofo fiorentino in cui la politica non è soltanto tecnica del comando o dell’apparenza, ma diventa uno strumento per costruire le condizioni della libertà collettiva. Un incontro che chiude il calendario di giugno delle Vecchie Segherie Mastrototaro con una riflessione sulle radici storiche della democrazia e sul valore della cittadinanza attiva.