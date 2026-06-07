Minervino di Lecce, rubata la tela della Vergine Maria dalla Chiesa di Santa Lucia

MINERVINO DI LECCE - Nuovo episodio ai danni del patrimonio religioso nel comune di Minervino di Lecce. Dopo il recente furto della statua della Madonna nella frazione di Cerfignano, ignoti hanno colpito ancora, questa volta prendendo di mira la Chiesa di Santa Lucia.

A essere sottratta è stata la tela dell’altare maggiore raffigurante la Vergine Maria, un'opera che, pur non avendo probabilmente un elevato valore economico, rappresenta un bene di grande importanza per la comunità locale sotto il profilo storico, culturale e spirituale.

A rendere nota la vicenda è stata l’Amministrazione comunale attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Nel post si sottolinea come il gesto abbia colpito non solo un luogo di culto, ma l'intera comunità.

"La tela rubata probabilmente non ha un grande valore economico di mercato. Chi ha compiuto questo gesto non si è arricchito. Tuttavia, l’opera ha un inestimabile valore sociale, storico e spirituale. Questo non è un semplice furto alla Chiesa: è un furto a tutti noi. È un’offesa alla nostra storia, alla nostra identità e alla nostra devozione."

L'amministrazione ha inoltre rivolto un appello agli autori del furto affinché restituiscano il dipinto, sottolineando il profondo legame che unisce la popolazione alla figura della Vergine Maria. Contestualmente è stato chiesto ai cittadini di collaborare con le forze dell'ordine segnalando eventuali movimenti sospetti o informazioni utili alle indagini.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato gli accertamenti per individuare i responsabili e recuperare l'opera sottratta.