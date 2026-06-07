Allarme bomba sul lungomare di Bari: evacuata la spiaggia di San Giorgio

– Momenti di tensione questa mattina sul lungomare del capoluogo pugliese, dove è scattato un allarme bomba nella zona della spiaggia libera di

La segnalazione è arrivata intorno alle 11.30 e ha fatto scattare un immediato dispositivo di sicurezza. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco, che hanno avviato le verifiche dopo il rinvenimento di un oggetto sospetto nella caletta affacciata sul mare.

Secondo le prime informazioni, l’oggetto potrebbe essere riconducibile a un possibile ordigno, circostanza che ha reso necessario l’intervento degli artificieri per le operazioni di accertamento e messa in sicurezza dell’area.

Evacuati bagnanti e struttura balneare

Per motivi precauzionali le autorità hanno disposto l’evacuazione del locale estivo con area solarium adiacente alla spiaggia. Tutti i bagnanti presenti sono stati invitati ad allontanarsi dalla zona, mentre è stato sgomberato anche il parcheggio della struttura.

L’area è stata delimitata per consentire agli specialisti di operare in sicurezza e verificare l’effettiva natura dell’oggetto rinvenuto.

Accertamenti in corso

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le attività di controllo per stabilire se si tratti effettivamente di un ordigno o di un oggetto non pericoloso. Al momento non si registrano feriti né situazioni di emergenza per la popolazione, ma la zona resta sotto stretta sorveglianza fino al completamento delle verifiche.