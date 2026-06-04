Mola di Bari, torna la "Caccia alla cicca": 10mila mozziconi raccolti ogni anno sul lungomare

MOLA DI BARI - Torna per la sua quinta edizione uno degli appuntamenti più originali e partecipati dedicati alla cura del territorio. Sabato 6 giugno, a partire dalle ore 18.00, il lungomare di Mola di Bari ospiterà una nuova edizione della "Caccia alla cicca", l'iniziativa promossa da Retake Mola di Bari per contrastare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta negli spazi pubblici e sensibilizzare cittadini e famiglie al rispetto dell'ambiente.

Il ritrovo è previsto nell'area delle giostrine del lungomare, in una zona che negli anni è diventata simbolo di un fenomeno purtroppo diffuso: l'abbandono indiscriminato delle cicche di sigaretta. Non a caso gli organizzatori la definiscono ironicamente il "posacenere più grande" della città.

Le cicche di sigaretta, comprese quelle derivanti dalle sigarette elettroniche e dai dispositivi usa e getta, rappresentano infatti uno dei rifiuti più presenti sulle spiagge e lungo le coste italiane. Anche a Mola di Bari il problema è particolarmente evidente: nelle precedenti edizioni dell'evento sono stati raccolti circa 10.000 mozziconi ogni anno nella stessa area frequentata quotidianamente da famiglie, bambini e giovani.

La formula dell'iniziativa è semplice e aperta a tutti. I partecipanti riceveranno un bicchiere personalizzato da riempire con i mozziconi raccolti lungo il lungomare. Ogni volta che il contenitore verrà riconsegnato pieno al punto di raccolta, sarà possibile ricevere un omaggio messo a disposizione dalle attività commerciali che hanno scelto di sostenere l'evento.

Tra i premi previsti figurano 10 granite offerte da Bartecchia, 10 buoni caffetteria del Bar Adriatico, 5 hamburger di Ruthless, 5 pizze margherita di DAM Pizzeria, 3 primi piatti da asporto di Da Tommy e 24 birre offerte da Ciano.

«Da anni organizziamo questa iniziativa con l'obiettivo di affrontare in modo concreto un problema che troppo spesso viene sottovalutato», spiega Vincenzo Pietanza, responsabile di Retake Mola di Bari. «I mozziconi di sigaretta rappresentano uno dei rifiuti più diffusi e più difficili da contrastare. Insieme trasformiamo la sensibilizzazione in un'azione concreta, coinvolgendo cittadini, famiglie e bambini nella cura del nostro lungomare».

L'evento è infatti pensato anche per i più piccoli, che attraverso un'attività pratica e coinvolgente possono sviluppare maggiore consapevolezza rispetto alla tutela dell'ambiente e al rispetto degli spazi condivisi.

La partecipazione è gratuita e aperta a cittadini di tutte le età. Per prendere parte all'iniziativa è necessario iscriversi attraverso l'App Retake (iscrizione disponibile anche all'indirizzo: shorturl.at/KpE2R).

Invito aperto quindi ai cittadini di Mola per un appuntamento che unisce educazione civica, partecipazione e divertimento, trasformando la raccolta dei mozziconi in un'occasione concreta per prendersi cura del proprio territorio e contribuire a rendere il lungomare di Mola di Bari più pulito e accogliente per tutti.



