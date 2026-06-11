Mondiali 2026, il Messico parte con una vittoria: battuto il Sudafrica 2-0 nella gara inaugurale

CITTA' DEL MESSICO - Sono ufficialmente iniziati i Mondiali di calcio 2026, ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Si tratta della seconda edizione della storia organizzata da più Paesi, dopo quella del 2002 disputata tra Corea del Sud e Giappone.

Ad aprire la competizione è stata la sfida del Gruppo A tra il Messico e il Sudafrica, andata in scena allo storico Stadio Azteca. I padroni di casa si sono imposti per 2-0 al termine di una gara intensa e caratterizzata anche da ben tre espulsioni, che hanno contribuito ad accendere ulteriormente il confronto.

Prima del fischio d’inizio si è svolta la tradizionale cerimonia inaugurale, uno degli appuntamenti più attesi dell’evento. Protagonisti dello spettacolo sono stati Shakira e Burna Boy, che hanno eseguito “Dai Dai”, brano ufficiale della Coppa del Mondo 2026.

Grande emozione anche per l’esibizione del tenore Andrea Bocelli, che ha interpretato il brano “Dna” insieme alla cantante EJAE davanti a migliaia di spettatori presenti sugli spalti e a milioni di appassionati collegati in tutto il mondo.

Con la partita inaugurale prende così il via un torneo destinato a entrare nella storia, con 104 incontri in programma e la partecipazione di 48 nazionali, nel più grande Mondiale mai organizzato.