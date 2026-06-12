Travolto e ucciso mentre torna a casa da una festa: muore 17enne nel Foggiano

SAN NICANDRO GARGANICO - Tragedia nella notte a San Nicandro Garganico, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino lungo la strada provinciale che conduce a Torre Mileto, a poche centinaia di metri dal centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava camminando sul ciglio della carreggiata quando è stato travolto da un veicolo guidato da un altro ragazzo che aveva partecipato alla stessa festa, organizzata in una sala ricevimenti poco distante dal luogo dell’impatto.

Dopo l’incidente, il conducente si è fermato immediatamente e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per il 17enne non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Per i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Il giovane alla guida dell’auto è stato fermato, mentre proseguono le verifiche degli investigatori.

A causa dell’incidente, il traffico in entrata e in uscita dalla città è stato deviato su percorsi alternativi. La strada interessata dal sinistro risulta ancora chiusa per consentire il completamento delle operazioni di rilievo e messa in sicurezza dell’area.

La comunità di San Nicandro Garganico è sotto shock per la morte del giovane, avvenuta al termine di una serata che avrebbe dovuto essere di festa e che si è invece trasformata in una tragedia.