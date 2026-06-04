Monopoli, alla Biblioteca Rendella un incontro su Alzheimer e fragilità cognitive: “La memoria del cuore, vivere con l’Alzheimer”

MONOPOLI - Un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione e al confronto sul tema dell’Alzheimer si terrà domenica 7 giugno alle ore 18.00 presso la, a, con l’incontro “La memoria del cuore, vivere con l’Alzheimer”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere consapevolezza sulle fragilità cognitive e offrire uno spazio di riflessione condivisa tra istituzioni, esperti e cittadinanza.

Apriranno l’evento i saluti dell’Assessore alla Cultura e all’Istruzione Rosanna Perricci, dell’Assessore alle Politiche Sociali Miriam L’Abbate e della Presidente del Rotary Club Monopoli Daniela Izzo.

La moderazione sarà affidata a Nicola De Lauro, affiancato da Cosimo Mimmo Panaro, co-moderatore e tra i curatori del progetto.

Nel corso dell’incontro interverranno:

Un progetto tra cultura e sensibilizzazione

L’appuntamento sarà arricchito da momenti poetici a cura di, oltre che da interventi musicali conal violino eal pianoforte.

L’iniziativa è curata da Rosanna Perricci, Daniela Izzo e Cosimo Mimmo Panaro, con il contributo editoriale di Michela Veneziani e Marinella Piepoli.

L’incontro si propone come un momento di approfondimento su una delle patologie più complesse del nostro tempo, con l’obiettivo di rafforzare una cultura della cura, della vicinanza e della memoria affettiva, offrendo sostegno alle famiglie che quotidianamente convivono con l’Alzheimer.