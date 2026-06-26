Monopoli, due elettrocardiografi all'Hospice San Camillo: il 'Triangolare del Cuore' si trasforma in strumento di cura



Il calcio come strumento di solidarietà, lo sport come motore del bene. Questa mattina l'Associazione Umanitaria "Lilly Colucci" e la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti hanno consegnato due elettrocardiografi di ultima generazione all'Hospice San Camillo di Viale Aldo Moro a Monopoli, struttura che ogni giorno accoglie pazienti in cure palliative e le loro famiglie. Il calcio come strumento di solidarietà, lo sport come motore del bene. Questa mattina l'Associazione Umanitaria "Lilly Colucci" e la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti hanno consegnato due elettrocardiografi di ultima generazione all'Hospice San Camillo di Viale Aldo Moro a Monopoli, struttura che ogni giorno accoglie pazienti in cure palliative e le loro famiglie.





I dispositivi — moderni, leggeri, dotati di touch screen — sono il frutto del "Triangolare del Cuore – Festa dello Sport 2026", la manifestazione benefica svoltasi l'11 aprile scorso allo stadio "Veneziani", organizzata dall'Associazione Umanitaria "Lilly Colucci" con il sostegno del Gruppo Industriale Plastic-Puglia, e delle donazioni di numerosi privati cittadini. In campo, la Nazionale del Cuore aveva animato la giornata con volti noti dello spettacolo come Angelo Russo, Gilles Rocca, Paolo Sassanelli, Pietro Maiellaro, Sossio Aruta, sfidando due rappresentative studentesche del Polo Liceale “Galilei - M.Curie” e dell’ Istituto “Luigi Russo” in un clima di festa e inclusione, chiuso da un flash mob per la pace rimasto nel cuore di tutti i presenti.





Alla cerimonia di stamane ha presenziato il Grand'Uff. Barone Vitantonio Colucci, Fondatore e Presidente del Gruppo Industriale Plastic-Puglia, Presidente della Nazionale del Cuore Attori e Cantanti e Presidente Onorario dell'Associazione Umanitaria "Lilly Colucci". Con lui il Direttore Sportivo della Nazionale del Cuore Giovanni Calì e Lorenzo Calabrese, Dirigente comunale dell’ Area Organizzativa V. Sul fronte sanitario, presenti il dott. Claudio Giamporcaro e la dott.ssa Vita Loredana Liuzzi, dirigenti medici dell'U.O.C. Cure Palliative della ASL BARI, insieme agli operatori in turno coordinati dal Direttore ad interim dott. Enrico Lauta. A portare il saluto del Polo Liceale la prof.ssa Cosima Specchia, in rappresentanza del dirigente prof. Martino Cazzorla.





A consegnare personalmente i dispositivi, il Grand'Uff. Barone Vitantonio Colucci. «Questi due elettrocardiografi – ha detto - sono la risposta concreta di una comunità che non si volta dall'altra parte. Il Triangolare del Cuore ha dimostrato che quando sport e solidarietà si incontrano, si ottengono risultati veri. Come ripeto sempre — e oggi più che mai — dobbiamo essere soldati della solidarietà: presenti, determinati, senza mai abbassare la guardia verso chi soffre. Siamo felici di mettere a disposizione dell'Hospice strumenti che potranno fare la differenza nella vita dei pazienti e di chi li assiste. Il nome di Lilly porta con sé questo impegno: essere vicini a chi soffre, sempre».