Musica, torna il “Summer Drum Fest”: l’11 luglio a Talsano la special guest Mario Riso

Dopo il successo del “Massimo Battista Drum Fest” dello scorso aprile, la Fuoritempo Music Academy torna a proporre un nuovo appuntamento dedicato agli amanti della musica e della batteria. Sabato 11 luglio, con inizio alle 21.30, l’Area Mercatale di Talsano ospiterà il “Summer Drum Fest”, manifestazione inserita nel calendario della Festa dell’Unità di Talsano.Sul palco si alterneranno numerosi batteristi che daranno vita a oltre due ore di spettacolo, interpretando alcuni dei più grandi successi del rock contemporaneo insieme a brani iconici che hanno segnato la storia della musica dagli anni Settanta fino ai giorni nostri. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale ricco di energia, durante il quale non mancheranno momenti spettacolari, tra cui un’attesa “drum battle” che vedrà confrontarsi due maestri della batteria.Ospite d’eccezione della serata sarà Mario Riso, batterista e compositore di fama internazionale, ideatore e direttore del progetto musicale e sociale Rezophonic, oltre che fondatore di Rock TV, Hip Hop TV e RockerTV.«Siamo felici di organizzare ancora una volta un evento dedicato alla batteria nella nostra terra e di poter riabbracciare Mario Riso, che ormai consideriamo un amico – afferma Claudio Basile, fondatore della Fuoritempo Music Academy e ideatore del festival –. Questa manifestazione consolida ulteriormente la collaborazione tra la nostra Academy, RockerTV e Mario Riso. Speriamo di regalare una serata di grande musica e divertimento a un pubblico numeroso».Grande entusiasmo anche nelle parole di Mario Riso, che torna al Summer Drum Fest per il secondo anno consecutivo.«Essere stato invitato nuovamente è motivo di grande orgoglio perché questo evento racchiude tutto ciò che accompagna la mia vita professionale: la batteria, i batteristi e le grandi hit del rock che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Ciò che più apprezzo è lo spirito di condivisione che anima questa manifestazione: i batteristi non sono in competizione, ma collaborano per dare vita a qualcosa di unico, battendo il tempo insieme e coinvolgendo il pubblico in un’unica grande emozione. Sarà bellissimo portare alcuni miei brani e suonare insieme ai ragazzi e a Claudio Basile, un amico che da anni lavora con passione per diffondere la cultura della batteria in Puglia e in tutta Italia. Non vedo l’ora di salire sul palco e condividere questa esperienza con tutti».Ad aprire il festival sarà il giornalista Enrico Losito, mentre la conduzione della serata sarà affidata al musicista e maestro Gianni Coletta.L’ingresso all’evento è gratuito.