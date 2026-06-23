Nasce 'GEN V': una grande alleanza civile e culturale per il volontariato nel Salento



Giovedì 25 giugno 2026 la presentazione ufficiale in Prefettura a Lecce. Terzo settore, istituzioni, università e mondo dell'informazione insieme per far emergere e connettere l'infrastruttura invisibile che rigenera il territorio. In conferenza stampa la firma del “Libro Bianco del Volontariato Salentino” con S.E. il Prefetto.





LECCE – Esiste una fitta trama di relazioni e di interventi che si sviluppa sotto la superficie dei flussi mediatici. È il mondo del volontariato salentino: un'infrastruttura umana straordinaria che adesso si unisce in un percorso collettivo, profondamente legato alla storia del territorio ma basato su un modello di cooperazione inedito.





Si chiama “GEN V – Il Volontariato che Cambia le Comunità” ed è il progetto strategico che verrà presentato ufficialmente ai giornalisti e alla comunità giovedì 25 giugno 2026, alle ore 12:30, presso la Prefettura di Lecce (Via Umberto I, 1 – adiacente alla Basilica di Santa Croce).





Sarà l’avvio di un vero e proprio viaggio civile e culturale che, da giugno a dicembre, attraverserà i comuni salentini per dare voce, volto e strumenti permanenti alle reti della solidarietà, mettendo al centro il protagonismo delle nuove generazioni.





Il cuore dell’incontro si profila come un atto dal profondo valore simbolico e istituzionale: la firma del “Libro Bianco del Volontariato Salentino”, una dichiarazione di visione condivisa che sarà siglata dai promotori del progetto e da S.E. il Prefetto di Lecce dott. Natalino Domenico Manno, per sancire un patto di comunità volto alla cura del bene comune e al contrasto delle fragilità relazionali e delle periferie umane del territorio.





L'incontro di giovedì sarà l'occasione per svelare la visione strategica alla base del progetto, i pilastri di un'alleanza inedita che vede uniti per la prima volta soggetti istituzionali, accademici, operativi e dell'informazione, e per lanciare la costruzione della prima grande "Mappa del Bene Comune Salentino". I dettagli operativi, i regolamenti delle azioni dedicate ai giovani e la struttura del palinsesto di dicembre saranno approfonditi nella cartella stampa distribuita durante l'incontro.





Interverranno i rappresentanti legali e i portavoce delle Parti promotrici:

CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento ETS

Tria Corda ODV

Fondazione di Comunità del Salento ETS

Università del Salento

Il Nuovo Quotidiano di Puglia

Associazione G.PRO – Giovani Proattivi APS





La presenza degli organi di informazione è particolarmente gradita per testimoniare l'avvio di un percorso che intende ridisegnare la narrazione sociale del nostro territorio.