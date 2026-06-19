Noicattaro, al Teatro Cittadino in scena «Mille e una notte» con Paolo Panaro

NOICATTARO - Prosegue conla rassegna, organizzata dalla Compagnia Diaghilev nel rinato, tra i più piccoli teatri all’italiana d’Europa con appena quaranta posti.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Noicattaro – Assessorato alla Cultura, rientra nel progetto «Teatro Studio 2026», sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia.

Il doppio appuntamento è in programma sabato 20 e domenica 21 giugno alle ore 20.30 e vedrà protagonista Paolo Panaro, autore dell’adattamento, della regia e dell’interpretazione di quello che viene definito il «regno supremo dei lettori insonni»: il celebre ciclo delle Le mille e una notte.

Il viaggio nel mondo di Shahrazad

Lo spettacolo prende avvio dalla storia del re di Persia che, tradito dalla moglie e sconvolto dal dolore, decide di vendicarsi dell’intero universo femminile sposando ogni notte una donna diversa e condannandola a morte all’alba.

A interrompere questa spirale di violenza è Shahrazad, la giovane e sapiente narratrice che riesce a conquistare l’attenzione del sovrano raccontandogli storie straordinarie, sempre interrotte sul più bello, lasciandolo nell’attesa del racconto successivo.

Da qui si apre l’universo delle «Mille e una notte», un intreccio di vicende, personaggi e racconti che si generano l’uno dall’altro in un continuo gioco narrativo. Un Oriente fantastico e multiforme prende forma attraverso storie che si incastrano come scatole cinesi, guidate dalla voce di Shahrazad, figura simbolo dell’intelligenza, della parola e dell’immaginazione.

Informazioni per il pubblico

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria contattando il numero 333 1260425.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per riscoprire uno dei capolavori della letteratura mondiale attraverso la narrazione teatrale di Paolo Panaro, in uno spazio culturale raccolto e suggestivo come il Teatro Cittadino di Noicattaro.