Policlinico Foggia, nominati i nuovi direttori amministrativo e sanitario

Si completa la Direzione Strategica del. Questa mattina, alla presenza del Direttore Generale, si sono insediati i nuovi Direttori Amministrativo e Sanitario dell’Azienda:

I due dirigenti avranno il compito di coordinare le attività di programmazione, organizzazione e gestione delle funzioni amministrative, sanitarie e di staff, supportando la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Il profilo del nuovo Direttore Amministrativo

Laureato in Scienze Politiche con indirizzo politico-amministrativo, Giuseppe Nuzzolese vanta una lunga esperienza nella sanità pubblica pugliese. Nel corso della sua carriera ha ricoperto gli incarichi di Direttore Amministrativo della ASL BT e della ASL Foggia, oltre ad aver diretto per diversi anni la struttura complessa Area Gestione del Patrimonio della ASL BT.

Esperto in appalti pubblici e specialista in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha svolto attività di consulenza presso AReSS Puglia e presso la ASL Foggia. È inoltre docente e autore di pubblicazioni specialistiche.

Il percorso professionale del nuovo Direttore Sanitario

Savino Soldano è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva presso la Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Prima della nomina al Policlinico di Foggia, dal 4 giugno 2026 ha ricoperto l’incarico di Direttore della Direzione Medica di Presidio del Policlinico di Bari. In precedenza è stato responsabile delle strutture di Gestione Risorse Tecnologiche e di Organizzazione e PDTA dei dipartimenti Cardiotoracico e Neuroscienze dello stesso Policlinico.

Ha inoltre fatto parte del Collegio di Direzione aziendale del Policlinico di Bari e del Comitato Etico Territoriale della Regione Puglia, svolgendo parallelamente attività scientifica e didattica.

Gli auguri del Direttore Generale

“Oggi si completa e si insedia la nuova Direzione Strategica del Policlinico di Foggia. Rivolgo gli auguri di buon lavoro al Dott. Giuseppe Nuzzolese e al Dott. Savino Soldano, figure di altissimo profilo professionale con cui lavorerò in stretta sinergia”, ha dichiarato il Direttore Generale Yanko Tedeschi.

“La loro presenza nella Direzione Strategica del Policlinico rappresenterà certamente una componente essenziale per la crescita dell’Azienda, con l’obiettivo comune del benessere dell’intera comunità ospedaliera, valorizzando le competenze presenti e garantendo ai cittadini un’assistenza sanitaria all’altezza di una struttura di eccellenza”.