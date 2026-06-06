Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, al via dal 8 giugno la fase operativa del trasferimento dei servizi

BARIScatta l’8 giugno la fase operativa del piano di trasferimento delle attività sanitarie verso il, con un cronoprogramma articolato che interesserà progressivamente servizi ambulatoriali, reparti e pronto soccorso fino alla piena operatività prevista per il 15 giugno.

La ASL Bari ha predisposto una roadmap dettagliata per garantire continuità assistenziale e sicurezza durante tutte le fasi del passaggio dalla storica sede del San Giacomo alla nuova struttura in Contrada Lamalunga-Sant’Antonio D’Ascula.

Prime fasi: servizi senza degenza

L’8 e 9 giugno saranno dedicate alle attività propedeutiche al trasferimento dei primi servizi, con operazioni logistiche, informazione ai pazienti, colloqui con le famiglie e coordinamento con forze dell’ordine, Polizia Locale e Protezione Civile.

Dal 10 giugno alle ore 7:00 prenderà avvio il trasferimento delle unità operative non intensive, tra cui Medicina Interna, Cardiologia, Neurologia, Chirurgia Generale, Ortopedia, Otorinolaringoiatria e Urologia, oltre ad altri servizi di supporto.

Sicurezza e assistenza ai pazienti

Il trasferimento dei degenti avverrà con ambulanze dedicate e percorsi definiti in collaborazione con la Polizia Locale di Monopoli. Nei presidi coinvolti sarà garantita la presenza della Protezione Civile per l’intera durata delle operazioni, con un presidio organizzato tra mattina e sera.

All’arrivo nella nuova struttura, i pazienti saranno accolti da un team sanitario dedicato per la presa in carico e la prosecuzione delle cure.

Attivazione del Pronto Soccorso

Il passaggio più rilevante avverrà l’11 giugno alle ore 8:00, quando sarà attivato il Pronto Soccorso del nuovo ospedale, con contestuale cessazione dell’attività nella sede del San Giacomo.

Nella stessa giornata verranno trasferite le unità intensive, tra cui Anestesia e Rianimazione, Pediatria e Ostetricia-Ginecologia, con supporto operativo della Protezione Civile.

Chiusura della fase di trasferimento

Tra il 12 e il 14 giugno è previsto il completamento delle operazioni, mentre il 15 giugno segnerà la piena operatività di tutte le attività sanitarie nel nuovo presidio ospedaliero.

Numero informativo per i cittadini

Dal 10 giugno sarà attivo un numero dedicato (080/5844444) per fornire informazioni su trasferimenti, servizi e modalità di accesso alla nuova struttura.

La ASL Bari sottolinea che l’intera operazione sarà caratterizzata da un alto livello di complessità organizzativa, con monitoraggio continuo delle eventuali criticità per garantire la sicurezza dei pazienti e la continuità dell’assistenza.