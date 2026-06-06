Gallipoli, giovane travolto sul marciapiede: è grave al Dea di Lecce

GALLIPOLIUn ragazzo diè rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre si trovava sul marciapiede in. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto complessivamentee provocato il ferimento di altre tre persone.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane – dipendente di un’officina elettrauto della zona – stava discutendo all’esterno dell’attività con un cliente quando è stato investito da una Fiat 600. L’impatto lo avrebbe sbalzato violentemente a terra.

Soccorsi e condizioni del ferito

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure prima del trasferimento d’urgenza al Dea dell’ospedale di Lecce, dove il giovane si trova ricoverato in gravi condizioni.

Indagini in corso

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli agenti della polizia locale di Gallipoli, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la sequenza dei fatti. Anche gli altri feriti sono stati assistiti e trasferiti in ospedale per accertamenti.