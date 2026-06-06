Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, pronto il piano di trasferimento: dal 8 al 15 giugno il trasferimento di 120 pazienti

– È stato definito il piano operativo per l’attivazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano e il trasferimento dei pazienti dal presidio “San Giacomo” di Monopoli alla nuova struttura di contrada Lamalunga-Sant’Antonio d’Ascula. Le operazioni si svolgeranno tra l’8 e il 15 giugno sotto il coordinamento di una task force dedicata, istituita nell’ambito della cabina di regia riunita oggi in Prefettura a Bari.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti della ASL Bari, della Regione Puglia, della Protezione Civile, di Anas, dei Comuni di Monopoli e Fasano, delle Prefetture di Bari e Brindisi e delle Forze dell’Ordine. Obiettivo prioritario è garantire la massima sicurezza durante il trasferimento dei 120 pazienti ricoverati, assicurando continuità assistenziale e tempestività negli interventi.

Per agevolare le operazioni, sarà sospesa temporaneamente l’attività dei cantieri presenti lungo la Strada Statale 16 e nelle aree limitrofe al nuovo presidio ospedaliero. La misura consentirà di facilitare il passaggio delle ambulanze e ridurre possibili rallentamenti lungo i percorsi di accesso.

Dal prossimo 8 giugno entrerà inoltre in funzione un nuovo servizio di trasporto pubblico dedicato al collegamento con l’ospedale. Sono previste 18 corse giornaliere dalle stazioni ferroviarie di Polignano a Mare, Monopoli e Fasano verso la struttura sanitaria e viceversa, con l’obiettivo di favorire gli spostamenti di pazienti, familiari e operatori sanitari.

La ASL Bari ha avviato anche una campagna informativa rivolta ai cittadini e sta trasmettendo specifiche comunicazioni a personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri, farmacie, sindacati e amministrazioni locali per illustrare le modalità operative del trasferimento.

A supporto dell’utenza sarà attivo da lunedì 8 giugno il numero telefonico 080 5844444, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, per fornire informazioni sui servizi ospedalieri, sulle modalità di accesso e sui collegamenti con il nuovo presidio.

Il Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano servirà un bacino di circa 264 mila abitanti, comprendendo numerosi comuni delle province di Bari, Brindisi e Taranto, e rappresenta una delle principali infrastrutture sanitarie realizzate negli ultimi anni in Puglia.