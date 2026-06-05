Giornata della Russia: la sua anima dagli strumenti



ROMA - Come suona l’anima della Russia? È possibile raccontare la storia di un popolo con le corde della ballalaika, il respiro della fisarmonica o il ritmo di cucchiai di legno? - Come suona l’anima della Russia? È possibile raccontare la storia di un popolo con le corde della ballalaika, il respiro della fisarmonica o il ritmo di cucchiai di legno?





Alla vigilia della Giornata della Russia, martedì 9 giugno alle ore 18:30, Casa Russa a Roma vi invita a una lezione-concerto dell’Ensemble dei Giovani Solisti dell’Orchestra Accademica Nazionale Russa di Strumenti Popolari N. P. Osipov.





I musicisti presenteranno un programma ricco di brillanti pagine della tradizione musicale popolare e accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’affascinante storia degli strumenti che sono diventati parte integrante dell’identità culturale russa: la balalaika, la domra, il bajan, capace di evocare il suono di un’intera orchestra, la balalaika-contrabbasso e gli strumenti a percussione della tradizione popolare russa, come cucchiai, raganelle, tamburelli e altri oggetti della vita quotidiana che, grazie all’ingegno popolare, si sono trasformati in veri e propri strumenti musicali.





L’Ensemble dei Giovani Solisti dell’Orchestra Accademica Nazionale Russa di Strumenti Popolari N. P. Osipov è una formazione di grande personalità artistica, capace di coniugare armoniosamente nei propri programmi musiche di epoche e stili diversi.





I musicisti interpretano con la stessa naturalezza capolavori della musica classica, composizioni contemporanee e raffinate elaborazioni di celebri canti popolari.





La lezione-concerto si svolgerà in lingua russa con traduzione in italiano e offrirà una rara occasione non solo per ascoltare famosi giovani musicisti russi, ma anche per immergersi nella storia della cultura musicale russa, scoprire curiosità sorprendenti sugli strumenti più celebri e apprezzarne la straordinaria ricchezza timbrica.





Ingresso libero con registrazione obbligatoria al seguente link: