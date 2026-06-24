Oria, giovedì 25 giugno l'evento 'Repubblica...80' nel Giardino di San Francesco



ORIA (BR) - Giovedì 25 giugno 2026, alle ore 19:30, nel Giardino di San Francesco in Oria (via Sen. Tommaso Martini), si terrà "Repubblica...80": il Prefetto di Brindisi, Sua Eccellenza dott. Guido Aprea, incontrerà il pubblico per raccontare la nascita e i valori della Repubblica Italiana nel suo 80º anniversario. - Giovedì 25 giugno 2026, alle ore 19:30, nel Giardino di San Francesco in Oria (via Sen. Tommaso Martini), si terrà "Repubblica...80": il Prefetto di Brindisi, Sua Eccellenza dott. Guido Aprea, incontrerà il pubblico per raccontare la nascita e i valori della Repubblica Italiana nel suo 80º anniversario.





L'iniziativa è organizzata e curata dall’associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio" di Oria.





"Repubblica...80" è il secondo appuntamento della XV rassegna "Un Pozzo di Cultura", è patrocinato dalla Città di Oria ed è realizzato anche grazie alla comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi in Oria.