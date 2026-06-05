Otranto tra le migliori località balneari d’Italia: terzo posto nella classifica “Cinque Vele” di Legambiente
OTRANTO – Otranto si conferma tra le eccellenze del turismo sostenibile italiano conquistando il terzo posto nella classifica delle “Cinque Vele” 2026 di Legambiente e Touring Club Italiano, dedicata alle località balneari che si distinguono per qualità ambientale, gestione del territorio e attenzione alla sostenibilità.
La cittadina salentina si posiziona alle spalle di Pollica (Salerno) e Baunei (Nuoro), consolidando un risultato in forte crescita rispetto allo scorso anno, quando aveva ottenuto il decimo posto.
La classifica premia i territori che investono su un modello di turismo sostenibile e resiliente, capace di adattarsi anche agli effetti della crisi climatica, promuovendo al tempo stesso la tutela degli ecosistemi e una fruizione più equilibrata delle risorse naturali.
Il riconoscimento è stato presentato a Venezia in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, insieme alla nuova guida “Il mare più bello”.
Oltre a Otranto, nella top 20 figurano altre quattro località pugliesi: Nardò, al sesto posto, Melendugno al tredicesimo, Vieste al diciassettesimo e Gallipoli al diciottesimo, a conferma del ruolo centrale della Puglia nel panorama turistico balneare nazionale.
Il risultato rafforza la posizione della regione tra le destinazioni più apprezzate per la qualità del mare e per le politiche di valorizzazione e tutela del patrimonio costiero.