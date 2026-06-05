San Severo, cade l’amministrazione Colangelo: 13 dimissioni in Consiglio e Comune verso il commissariamento

SAN SEVERO – Si chiude con due anni di anticipo l’esperienza amministrativa della sindaca di San Severo, Lidya Colangelo. La crisi politica si è conclusa con le dimissioni di 13 consiglieri comunali, tra opposizione e una parte della stessa maggioranza, che hanno determinato lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale.

Il Comune sarà ora commissariato fino alle prossime elezioni, in attesa della nomina di un commissario prefettizio che guiderà l’ente nella fase di transizione amministrativa.

Alla base della crisi vi sono le profonde fratture maturate all’interno della coalizione civica di centrodestra che sosteneva la sindaca, acuitesi negli ultimi giorni fino a sfociare nelle dimissioni e nelle accuse pubbliche avanzate dall’assessore Marino.

Nelle fasi finali della crisi, la sindaca Colangelo aveva disposto l’azzeramento della giunta, denunciando inoltre di aver subito pressioni e presunti ricatti a sfondo sessuale. Circostanze che, secondo quanto emerge, potrebbero ora aprire ulteriori sviluppi sul piano giudiziario.

La situazione segna dunque la fine anticipata dell’esperienza amministrativa e l’avvio della gestione commissariale del Comune.