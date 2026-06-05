Bari, investita 15enne a Japigia dopo l’uscita da scuola: trasportata in codice rosso al Policlinico

BARI – Paura nel primo pomeriggio nel quartiere Japigia, dove una ragazza di 15 anni è stata investita in via Archimede mentre si trovava nei pressi dell’istituto Polivalente.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata travolta da una Ford Ka condotta da un giovane automobilista poco dopo essere uscita da scuola.

L’impatto ha reso necessario l’intervento immediato del personale del 118, che ha prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento in codice rosso al Policlinico di Bari. Le condizioni della minorenne sono state giudicate serie al momento del ricovero.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e verificare eventuali responsabilità.