Ottica Caradonna premiata a “Top Optician Italia 2026”: eccellenza pugliese nella guida nazionale

MODUGNO – La Puglia entra tra le eccellenze dell’ottica italiana grazie al riconoscimento assegnato aal premio, uno degli appuntamenti più rilevanti del settore dedicato ai professionisti della visione.

Il riconoscimento, promosso da AIO – Associazione Italiana Ottici, è stato conferito a fine maggio a Nico Caradonna e allo storico centro ottico di Modugno, fondato nel 1995 e oggi punto di riferimento per il territorio barese. La cerimonia si è svolta nella cornice di CastelBrando, a Cison di Valmarino (Treviso), alla presenza delle principali aziende del settore eyewear e degli enti di formazione professionale.

Tra le migliori insegne italiane del settore ottico

Con questo riconoscimento, Ottica Caradonna entra ufficialmente nell’annuario nazionale delle migliori insegne italiane del comparto ottico, selezionate in base a criteri come qualità del servizio, preparazione professionale, innovazione e radicamento territoriale.

Tra i partner e gli organismi coinvolti nella valutazione figurano realtà di riferimento come ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici) e il salone internazionale MIDO, punto di riferimento globale per l’eyewear e il design ottico.

Innovazione e centralità della persona

Il premio riconosce non solo la solidità dell’attività, ma anche l’approccio innovativo e la capacità di costruire un rapporto diretto con il cliente.

«Esistiamo sul mercato da trent’anni e negli ultimi dieci ci siamo concentrati sempre più sui servizi alle persone con difficoltà visive», ha spiegato Nico Caradonna, ottico optometrista e ortottista. «Il valore aggiunto è la relazione: ascoltiamo i clienti, li accompagniamo e restiamo al loro fianco anche dopo la fornitura dell’ausilio visivo».

Il centro ottico è specializzato anche in riabilitazione visiva e ipovisione, con un approccio personalizzato che integra consulenza specialistica, tecnologie avanzate e laboratorio interno.

Una storia di crescita dal territorio

Fondato nel 1995 in corso Vittorio Emanuele a Modugno, il centro ottico è cresciuto nel tempo fino a diventare una realtà strutturata, basata su consulenza su misura e attenzione alla persona.

«Questo riconoscimento non è un punto d’arrivo», ha aggiunto Caradonna, «ma la conferma che il percorso intrapreso trent’anni fa era quello giusto. Lo dedichiamo ai nostri clienti, che ogni giorno ci affidano il bene più prezioso: la vista».

Il premio consolida così il ruolo di Ottica Caradonna come una delle realtà di riferimento del settore ottico in Puglia e in Italia, con un modello che unisce competenza tecnica, innovazione e relazione umana.