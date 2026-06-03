Industria Felix, analizzati 10mila bilanci: premiate le imprese più competitive del Mezzogiorno

ACAYA – Sarà l’Acaya Golf Resort di Lecce ad ospitare il 72° evento di Industria Felix – L’Italia che compete, iniziativa dedicata alle imprese più performanti di Basilicata, Calabria, Molise e Puglia. L’appuntamento rientra in una più ampia indagine giornalistica che ha analizzato circa 10mila bilanci di società con fatturati superiori ai 2 milioni di euro, con l’obiettivo di individuare le realtà più solide e competitive del Sud Italia.

L’evento, moderato dal giornalista Gianmarco Sansolino e organizzato da Industria Felix Magazine diretto da Michele Montemurro, si svolge in collaborazione con Cerved e con il patrocinio di università, enti istituzionali e associazioni di categoria, tra cui Confindustria Puglia e gli atenei di Bari, Foggia e Basilicata.

Nel corso della giornata spazio al confronto tra imprese, mondo accademico e sistema finanziario sui principali trend economici del Mezzogiorno. Previsti interventi di rappresentanti di Cerved, Banca Mediolanum ed ELITE (Euronext Group), oltre a contributi sullo sviluppo sostenibile e sulla crescita del tessuto produttivo meridionale.

Particolare rilievo sarà dedicato alla cerimonia di conferimento delle menzioni ai nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica, tra cui Sergio Fontana e Giancarlo Negro, per i rispettivi percorsi imprenditoriali e il contributo all’innovazione e alla responsabilità sociale.

A seguire la premiazione delle 75 imprese selezionate, con la consegna delle Alte Onorificenze di Bilancio e la presentazione dei risultati dell’inchiesta economica. L’iniziativa conferma il ruolo di Industria Felix come osservatorio privilegiato sulla competitività delle aziende italiane e come momento di confronto sulle strategie di sviluppo del Mezzogiorno.