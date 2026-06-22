Parti Mosho torna a Putignano: il 25 e 26 settembre 2026 la seconda edizione dello showcase festival dedicato alla musica indipendente

PUTIGNANO - Dopo il debutto dello scorso anno, torna, lo showcase festival che punta a trasformare la musica dal vivo in un’occasione di incontro, scoperta e crescita per artisti, operatori del settore e pubblico. L’appuntamento è fissato perall’, con una formula ancora più definita: un festival live-centrico in cui i concerti restano il cuore dell’esperienza, affiancati da attività di networking e confronto professionale.

L’obiettivo della manifestazione è rendere il concetto di showcase accessibile non solo agli addetti ai lavori, ma anche al pubblico, creando un ambiente in cui i live diventino strumenti concreti di scoperta e opportunità. Una piattaforma pensata per mettere in relazione artisti, etichette, booking, management, media e appassionati.

Per due giorni l’Ex Macello ospiterà una programmazione intensa con 12 artisti live al giorno su due palchi attivi, organizzati secondo una logica di alternanza per permettere al pubblico di seguire tutti gli spettacoli senza sovrapposizioni. I concerti inizieranno alle ore 18.

La lineup di PARTI MOSHO 2026 nasce dall’incontro tra gli artisti del roster di Mosho Dischi, realtà provenienti da etichette partner pugliesi e italiane, progetti selezionati attraverso showcase europei, artisti scelti tramite open call e nomi di riferimento della scena indipendente contemporanea.

Tra gli headliner già annunciati figurano i SI!BOOM!VOILÀ!, protagonisti della prima giornata, tra i progetti più originali della nuova scena alternativa italiana, e i Marlene Kuntz, attesi protagonisti del secondo giorno e storica formazione del rock alternativo italiano dagli anni Novanta a oggi.

Completano la prima parte della lineup, in ordine alfabetico: Allerta!, Core Mato, Diego Ceo, Eosine (Belgio), Falsonueve (Spagna), Glazyhaze, Lowtopic, Katana Koala Kiwi, Vienna e Wism + Perenne. Nuovi artisti e ulteriori dettagli saranno annunciati nelle prossime settimane.

Accanto ai concerti, il festival proporrà anche un programma di attività diurne diffuse nel centro storico di Putignano, con l’obiettivo di rafforzare il confronto tra artisti e professionisti dell’industria musicale.

Tra gli appuntamenti previsti ci saranno le Listening Sessions, momenti di ascolto e analisi condivisa con esperti del settore, pensati per offrire agli artisti occasioni di confronto diretto e feedback sui propri progetti, e le 1on1 Sessions, incontri individuali tra musicisti, label, management, booking, media e operatori professionali.

Non mancheranno momenti informali di networking e socialità, mantenendo lo spirito aperto e conviviale che ha caratterizzato la prima edizione.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Putignano, da Puglia Culture e dalla Fondazione Puglia. Sono già disponibili i biglietti attraverso la piattaforma DICE: previsti single day ticket, full pass per l’intera due giorni e delegate pass, che comprende anche l’accesso alle attività professionali e alle sessioni diurne.

Informazioni pratiche

PARTI MOSHO 2026

📅 Date: 25 e 26 settembre 2026

📍 Location live: Ex Macello, Putignano (BA)

🎵 Concerti: dalle ore 18

🎤 Formula live: 12 artisti al giorno su due palchi senza sovrapposizioni

📚 Attività diurne: Listening Sessions, 1on1 Sessions e networking nel centro storico di Putignano

⏰ Inizio attività diurne: dalle ore 11

Biglietti disponibili su DICE:

Single Day Ticket

Full Pass

Delegate Pass (concerti + attività networking e sessioni diurne)





Per aggiornamenti e informazioni: Instagram @partimosho.festival e @moshoagency.