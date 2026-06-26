Policlinico di Foggia, insediato il nuovo CUG: Giuseppe Iadarola nominato presidente

Presidente Cug

Al via il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere lavorativo e il contrasto alle discriminazioni. Resterà in carica per il quadriennio 2026-2029

È ufficialmente operativo il nuovo Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Policlinico di Foggia per il quadriennio 2026-2029. L’organismo, previsto per le pubbliche amministrazioni, ha il compito di promuovere le pari opportunità, valorizzare il benessere di chi lavora e prevenire ogni forma di discriminazione, violenza, molestia o disagio nell’ambiente professionale.

Alla presidenza del Comitato è stato nominato il dottor Giuseppe Iadarola, dirigente medico del Policlinico di Foggia dal 2000. Dopo l’esperienza nella Struttura Complessa di Medicina Interna Ospedaliera, dal 2021 presta servizio presso la Struttura Complessa di Clinica Medica Universitaria.

Specialista in Immunologia Clinica ed Allergologia, Iadarola ha affiancato all’attività assistenziale anche un impegno specifico nella diagnosi e cura delle allergopatie e delle patologie immunitarie nei pazienti internistici complessi. Nel suo percorso professionale ha inoltre approfondito i temi del benessere organizzativo, del risk management e della clinical governance attraverso master universitari di II livello. Ha già maturato esperienza all’interno del CUG del Policlinico nel quadriennio 2014-2018.

La vicepresidente del Comitato sarà la dottoressa Angela Maria Fiore, già presidente del CUG nel periodo 2014-2018 e con una consolidata esperienza sui temi delle pari opportunità e della prevenzione delle discriminazioni. Il ruolo di segretario è stato affidato al dottor Marco Paglialonga, infermiere del SIOS Area 1.

Il CUG presenta una composizione paritetica, con rappresentanti dell’amministrazione e componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, affiancati da un pari numero di supplenti. I componenti sono stati selezionati sulla base di competenze ed esperienze maturate nelle materie di interesse del Comitato: pari opportunità, contrasto alle discriminazioni, mobbing e benessere organizzativo.

Tra i componenti effettivi di parte pubblica figurano Maria Santovito, Marco Paglialonga, Giuseppe Iadarola, Sara Falcone, Tiziana Citarelli, Gaetano Pedone, Angelica Pandolfi, Altea De Paolis, Sara Sandri e Angela Maria Fiore.

I rappresentanti effettivi delle organizzazioni sindacali sono Vittorio Renzone (FASSID), Laura Silvestris (FEDIR), Giacomo Siesto (FP CGIL FG), Leonardo Cannizzo (Nursing Up), Maria Assunta Schiavone (ANAAO), Angelina Libertazzi (UIL FPL), Sara D’Arnese (CIMO FESMED), Elisabetta Troisi (CISL FP), Antonio Valente (Nursind) e Marzia Recchia (FIALS).

Completano la struttura i componenti supplenti di parte pubblica e sindacale, chiamati a garantire continuità operativa e piena rappresentatività del Comitato.

“Sono onorato di assumere il ruolo di Presidente del Comitato Unico di Garanzia del Policlinico di Foggia – ha dichiarato il dottor Giuseppe Iadarola –. Ringrazio la dottoressa Teresa Romei per la collaborazione dimostrata, tutti i componenti effettivi e supplenti del Comitato, in particolare la vicepresidente Angela Maria Fiore e il segretario Marco Paglialonga. Sono certo che, attraverso una stretta sinergia con l’Amministrazione, porteremo avanti il mandato affidatoci su tematiche di grande valore sociale, operando con dedizione e professionalità”.

“Proteggere chi si spende per la comunità – ha concluso Iadarola – significa proteggere la comunità stessa”.