Tecnopolis e GAL Valle d'Itria siglano un accordo di collaborazione per promuovere innovazione, sostenibilità e sviluppo locale



L'intesa consentirà inoltre di sviluppare progettualità condivise nell'ambito di iniziative regionali, nazionali ed europee dedicate alla sostenibilità e all'innovazione, rafforzando la capacità del territorio di attrarre risorse e costruire reti di cooperazione qualificate.



"Questo accordo rappresenta un investimento sul futuro dei territori", dichiara Annamaria Annicchiarico, Amministratore Unico di Tecnopolis. "Mettiamo a disposizione del GAL Valle d'Itria il patrimonio di competenze maturato da Tecnopolis nella ricerca applicata, nel trasferimento tecnologico e nell'innovazione, con l'obiettivo di accompagnare imprese, enti locali e comunità verso modelli di sviluppo sempre più sostenibili, competitivi e capaci di cogliere le opportunità offerte dalla transizione digitale ed ecologica. Crediamo che la cooperazione tra istituzioni sia la leva fondamentale per trasformare le idee in progetti concreti e generare valore per il territorio."



Per il Presidente del GAL Valle d'Itria, Giannicola D'Amico, "la sottoscrizione dell'accordo con Tecnopolis rafforza il ruolo del GAL come laboratorio di sviluppo locale e di innovazione territoriale. Grazie a questa collaborazione potremo offrire nuove opportunità alle imprese, agli enti locali e ai cittadini, favorendo la nascita di progetti condivisi, percorsi di formazione, attività di animazione territoriale e iniziative capaci di valorizzare le eccellenze della Valle d'Itria. Lavorare insieme significa mettere a sistema competenze complementari per costruire uno sviluppo sempre più partecipato, sostenibile e orientato alle nuove sfide europee."



L'accordo ha carattere aperto e dinamico: le attività saranno sviluppate attraverso programmi operativi condivisi e potranno essere ampliate con ulteriori iniziative che i partner definiranno nel corso della collaborazione, in funzione delle opportunità progettuali e delle esigenze del territorio.



Con questa intesa, Tecnopolis e GAL Valle d'Itria confermano la volontà di costruire una partnership strategica capace di generare innovazione, favorire la crescita delle comunità locali e contribuire allo sviluppo economico e sociale della Puglia.

VALENZANO – È stato sottoscritto oggi l'accordo di collaborazione tra Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico e il GAL Valle d'Itria, un'intesa strategica finalizzata a mettere in rete competenze, esperienze e progettualità per sostenere lo sviluppo sostenibile e l'innovazione del territorio.L'accordo nasce con l'obiettivo di favorire una collaborazione stabile tra le due realtà attraverso la condivisione di competenze tecnico-scientifiche, la progettazione di iniziative congiunte e la partecipazione a programmi regionali, nazionali ed europei.Tra gli ambiti di collaborazione figurano il trasferimento tecnologico, la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale, la valorizzazione delle filiere agroalimentari, il turismo sostenibile, la green e la blue economy, l'innovazione sociale, la ricerca applicata e l'animazione territoriale. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla formazione, al rafforzamento delle competenze delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, all'organizzazione di seminari, workshop ed eventi divulgativi, nonché alla sperimentazione di modelli innovativi per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e produttivo della Valle d'Itria.