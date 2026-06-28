Cinema sotto le stelle a Ostuni: alla Mascienda Guadalupe arriva 'Cocktail di Roger Donaldson'



OSTUNI (BR) – Nuovo appuntamento con il cinema all'aperto alla Mascienda Guadalupe di Ostuni. Domani, lunedì 29 giugno, la suggestiva masseria immersa nella campagna olivetata pugliese ospiterà una nuova serata della rassegna estiva dedicata al grande schermo sotto le stelle. – Nuovo appuntamento con il cinema all'aperto alla Mascienda Guadalupe di Ostuni. Domani, lunedì 29 giugno, la suggestiva masseria immersa nella campagna olivetata pugliese ospiterà una nuova serata della rassegna estiva dedicata al grande schermo sotto le stelle.





Per tutti i lunedì dell'estate, il cortile della Mascienda Guadalupe si trasforma in una sala cinematografica all'aperto, offrendo agli spettatori un'esperienza all'insegna del relax e della convivialità. Il protagonista del terzo e ultimo appuntamento del mese di giugno sarà Cocktail, il celebre film diretto da Roger Donaldson.





La serata prenderà il via alle ore 19, quando gli ospiti potranno raggiungere la struttura per un momento di accoglienza con un bicchiere di vino e un assaggio della focaccia appena sfornata nel forno a legna della masseria, prima dell'inizio della proiezione.





I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +393934186829 oppure scrivere all'indirizzo e-mail info@masciendaguadalupe.com.