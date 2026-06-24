“Letture in chiostro”: il piacere dell’ascolto torna a Putignano per la VII edizione

PUTIGNANO - Venerdì 3 luglio, alle ore 19.00, nel suggestivo Chiostro della Biblioteca “De Miccolis Angelini”, torna uno degli appuntamenti culturali più apprezzati dell’estate putignanese: “Letture in chiostro”, iniziativa promossa dalla Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte, giunta quest’anno alla sua settima edizione.L’evento nasce dal desiderio di restituire centralità alla parola narrata e al valore della lettura condivisa, un’esperienza che da sempre accompagna la trasmissione delle storie, delle emozioni e della memoria collettiva. In un tempo dominato dalla velocità e dalla frammentazione della comunicazione, la lettura ad alta voce rappresenta un prezioso momento di ascolto, riflessione e partecipazione, capace di creare relazioni e comunità attraverso il potere evocativo dei racconti.Protagonisti della serata saranno Maria Tagliavanti, Nicola Morelli, Pinuccio Polignano ed Egisto Scalini, quattro lettori non professionisti che metteranno la propria voce al servizio della letteratura, guidando il pubblico in un percorso di emozioni e suggestioni.Saranno proposti tre racconti brevi di Italo Calvino, autore tra i più amati della letteratura italiana del Novecento, capace di coniugare leggerezza, ironia, profondità e umanità. Accanto ai testi di Calvino, verrà presentato un racconto inedito, intenso e toccante, che affronta il tema del patriarcato nelle sue forme più dure e violente, offrendo uno spunto di riflessione su questioni ancora oggi drammaticamente attuali.Il racconto breve, nella sua essenzialità, possiede una straordinaria forza narrativa: in poche pagine riesce a condensare mondi, personaggi e significati profondi, lasciando nell’ascoltatore tracce durature e interrogativi che continuano a risuonare oltre la conclusione della lettura. È proprio questa capacità di coinvolgere e far riflettere che rende il racconto uno degli strumenti più efficaci per promuovere la cultura e il dialogo.L’ingresso all’evento sarà a contributo libero e volontario a favore del FAI. Le prime file saranno riservate agli iscritti.Un’occasione speciale per ritrovarsi in uno dei luoghi più suggestivi della città e riscoprire, attraverso la voce dei lettori, il fascino senza tempo delle storie.L’iniziativa è realizzata dai volontari della Delegazione FAI Trulli e Grotte e patrocinata dalla Città di Putignano.