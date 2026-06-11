Puglia, oltre 4 milioni per il welfare: finanziate tre nuove infrastrutture sociali a Melpignano, Fragagnano e Tiggiano

BARI - La Regione Puglia rafforza la rete territoriale del welfare attraverso l’Avviso pubblico Inte.R.SS.eca, destinato alla realizzazione e al potenziamento di infrastrutture sociali innovative. Nell’ultima fase della misura sono state ammesse a finanziamento tre nuove progettualità presentate dai Comuni di Melpignano, Fragagnano e Tiggiano, per un investimento complessivo superiore ai 4 milioni di euro.

Secondo l’assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili, gli interventi rappresentano un investimento strategico sulla qualità della vita e sulla capacità dei territori di rispondere ai bisogni delle comunità più fragili. Casili ha sottolineato come il programma miri a costruire una rete diffusa di presìdi sociali, orientati all’inclusione, all’autonomia delle persone con disabilità e al contrasto dell’isolamento degli anziani.

Il progetto “Abitare Melpignano” prevede la trasformazione di un immobile comunale in un gruppo appartamento per persone con disabilità prive di adeguati riferimenti familiari, con l’obiettivo di promuovere percorsi di vita indipendente e inclusione sociale.

A Fragagnano è invece previsto un intervento di rigenerazione urbana che porterà alla realizzazione di un nuovo centro sociale polivalente per anziani, con una capienza fino a sessanta utenti, al posto di una piscina dismessa da anni.

A Tiggiano, infine, il progetto “AccudiAMO” consentirà l’ampliamento della struttura residenziale socioassistenziale esistente, con un incremento dei posti disponibili e la riqualificazione degli spazi per migliorare la qualità dell’accoglienza.

L’iniziativa si inserisce nella strategia regionale di rafforzamento del welfare di prossimità, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali e potenziare l’offerta di servizi sociali. Secondo Casili, la qualità dell’assistenza passa anche dalla qualità degli spazi, e ogni infrastruttura sociale rappresenta una scelta politica orientata alla costruzione di comunità più inclusive e coese.