Corato, rapina aggravata e lesioni: cinque arresti tra carcere e domiciliari. Trovata droga durante le perquisizioni

CORATO - Il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto una misura cautelare nei confronti di cinque persone originarie di Corato, eseguita nella mattinata odierna dai Carabinieri della Compagnia di Molfetta.

Il provvedimento prevede la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari nei confronti degli indagati, ritenuti gravemente indiziati, allo stato degli atti e ferma restando la presunzione di innocenza, dei reati di rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi, in relazione a un episodio avvenuto a Corato il 21 maggio 2026.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo avrebbe agito in concorso anche con due minorenni, uno dei quali non imputabile perché infraquattordicenne, aggredendo la vittima con violenza e colpendola ripetutamente con mazze da baseball. Al termine dell’aggressione, i soggetti si sarebbero impossessati della valigia della vittima contenente effetti personali e documenti.

Uno degli indagati è stato notificato in carcere, poiché già detenuto per altra causa, mentre gli altri quattro sono stati raggiunti presso le rispettive abitazioni.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, i militari hanno inoltre rinvenuto 24 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 15 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della sostanza. Per questo motivo uno degli indagati è stato arrestato anche per detenzione illecita di stupefacenti.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità degli indagati dovranno essere eventualmente accertate in sede processuale, nel contraddittorio tra le parti e con il pieno esercizio dei diritti della difesa.