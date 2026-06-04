Puglia Paradise lancia “Moments at Sea”

Puglia Paradise, brand di gestione professionale di trulli e ville di lusso in Puglia, compie un passo decisivo nella propria evoluzione e consolida il proprio ecosistema di esperienze con il lancio di “Moments at Sea”, la nuova business unit operativa dal 2026 dedicata alle esperienze in mare. Puglia Paradise introduce PIA, una barca privata che inaugura una nuova modalità di esplorazione autentica della costa adriatica pugliese, dove è il mare a dettare il ritmo.

Ormeggiata presso la marina di Savelletri, storico porto di pescatori dal fascino autentico, oggi divenuto una delle destinazioni più ricercate dell’ospitalità mediterranea grazie a un equilibrio raro tra autenticità locale, lifestyle italiano e presenza di importanti brand internazionali del lusso, PIA è una Fratelli Aprea Sorrento 36: un gozzo mediterraneo artigianale dal design italiano senza tempo e dall’eleganza naturale. Ampia, stabile e silenziosa (4,5 metri di baglio e 12m di lunghezza), è progettata per vivere il mare in modo lento, intimo e confortevole, pensata per escursioni giornaliere per famiglie, anche con bambini piccoli, coppie di amici e gruppi multigenerazionali. L’obiettivo è unico: offrire un’esperienza di totale relax e divertimento, in totale libertà.

Finiture curate nei minimi dettagli, espressione di savoir-faire artigianale nautico, realizzate interamente a mano, zone lounge ombreggiate e cuscinerie avvolgenti invitano a un’immediata sensazione di comfort e benessere. Il servizio prevede locazione con comandante, consentendo esperienze private e completamente personalizzate lungo uno dei tratti più suggestivi dell’Adriatico. Le rotte si estendono tra Savelletri, fino a Polignano a Mare, attraversando scenari iconici e luoghi di straordinaria bellezza come Monopoli e l’area archeologica di Egnazia.

Durante la navigazione giornaliera, gli ospiti possono sostare per nuotare in acque cristalline, fare snorkeling, utilizzare il SUP per visitare le rinomate grotte di Polignano a Mare o lasciarsi semplicemente cullare in piccole cale riservate. Nulla è forzato, tutto è accompagnato con naturalezza e attenzione, modellato sulle esigenze del gruppo. Quando la costa lentamente si allontana, ciò che rimane è una profonda sensazione di calma: la quieta soddisfazione di un tempo vissuto pienamente.

“Un sogno che si è realizzato dopo 10 anni di attività di Puglia Paradise, un'idea che è nata mentre ammiravo la costiera pugliese dal mare. È una unità di business dell'azienda sempre orientata all’ospitalità che sviluppa le esperienze turistiche inedite e personalizzate per gli amanti del mare.” afferma Massimo Valentini, CEO di Puglia Paradise.

Con “Moments at Sea”, Puglia Paradise rafforza la propria visione di ospitalità esperienziale, ampliando il proprio posizionamento oltre la terraferma e trasformando il mare in un nuovo spazio narrativo del viaggio in Puglia. La nuova offerta si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso esperienze private e sostenibili.

Ci sono esperienze che intrattengono… e poi ci sono esperienze che restano per sempre. A bordo di PIA, l’iconica Fratelli Aprea Sorrento 36, Puglia Paradise offre la possibilità di vivere una Puglia come dovrebbe essere vissuta: intima, elegante e completamente fuori dall’ordinario.