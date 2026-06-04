Triggiano, 'Sinnerman – Omaggio a Nina Simone' al Palazzo Rubino per il festival Ya Salam



TRIGGIANO (BA) - Venerdì 5 giugno, alle ore 21, a Palazzo Rubino di Triggiano, l’associazione culturale Al Nour, diretta da Angela Cataldo, proporrà il concerto “Sinnerman – Nina Simone Songbook”, a cura di Mariangela Cagnetta (voce e percussioni), Dado Penta (basso) e Francesco Paolo Luiso (pianoforte), all’interno della XVIII edizione del festival Ya Salam, sezione “Mediterraneo”. - Venerdì 5 giugno, alle ore 21, a Palazzo Rubino di Triggiano, l’associazione culturale Al Nour, diretta da Angela Cataldo, proporrà il concerto “Sinnerman – Nina Simone Songbook”, a cura di Mariangela Cagnetta (voce e percussioni), Dado Penta (basso) e Francesco Paolo Luiso (pianoforte), all’interno della XVIII edizione del festival Ya Salam, sezione “Mediterraneo”.





Il progetto nasce come un omaggio sentito e appassionato alla grande Nina Simone, figura centrale della musica del Novecento, capace di fondere in un linguaggio unico il pianismo classico, il jazz, il blues, l’afro, lo spiritual e il soul. Il suo repertorio, vastissimo e in continua evoluzione, riflette un desiderio inesauribile di ricerca, sperimentazione e impegno civile. “Sinnerman” rilegge alcuni dei suoi brani più celebri e riporta alla luce perle meno note, restituendo la profondità emotiva e la forza espressiva che hanno reso la sua arte inconfondibile.





Il trio che dà vita al progetto riunisce tre musicisti attivi da anni nella scena pugliese e nazionale. Mariangela Cagnetta, cantante dalla forte impronta interpretativa, unisce alla vocalità una sensibilità ritmica che arricchisce il dialogo musicale con percussioni essenziali e mai invadenti. Dado Penta, bassista dal timbro caldo e dalla solida esperienza jazzistica, offre una base armonica e pulsante che sostiene e amplia le atmosfere del repertorio. Francesco Paolo Luiso, pianista versatile e attento alla dimensione narrativa del suono, guida il percorso musicale con un approccio elegante, rispettoso della tradizione ma aperto a nuove letture.





Al centro del concerto rimane la figura di Nina Simone, artista che ha rappresentato molto più di una semplice interprete: una musicista colta, formata sul repertorio classico europeo, che ha saputo trasformare la propria tecnica in un linguaggio personale e riconoscibile. La sua voce, intensa e spesso ruvida, è diventata simbolo di libertà espressiva e di impegno sociale, soprattutto negli anni del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. Ancora oggi Nina Simone continua a rappresentare un punto di riferimento per generazioni di musicisti e ascoltatori, grazie alla sua capacità di unire rigore musicale, profondità emotiva e una visione artistica radicalmente autentica.





Palazzo Rubino – Piazza Cavour 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio concerto: 21.00



