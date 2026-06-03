“Radici digitali, orizzonti reali”: InfoCamere celebra 25 anni di innovazione a Bari

InfoCamere festeggia a Bari i suoi 25 anni di attività con un evento dal titolo “Radici digitali, orizzonti reali”, dedicato all’innovazione digitale e al ruolo delle Camere di Commercio nello sviluppo del sistema produttivo italiano.

L’appuntamento è fissato per lunedì 8 giugno alle ore 15.30, presso la Sala 1 del Centro Congressi della Fiera del Levante, e rappresenterà un momento di confronto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future dell’economia territoriale.

La giornata sarà aperta dai saluti istituzionali di rappresentanti delle istituzioni locali e del sistema camerale, tra cui la Camera di Commercio di Bari, la Regione Puglia e il Comune di Bari. Seguirà un approfondimento sul percorso di InfoCamere, dalla nascita a Padova fino al consolidamento del suo ruolo nel supporto digitale alle imprese.

Nel corso dell’evento saranno presentati anche dati e analisi sull’evoluzione del Registro delle Imprese e sui principali trend economici, con un focus sull’utilizzo del dato come strumento strategico per la competitività.

Spazio infine a una tavola rotonda con accademici e rappresentanti istituzionali, tra cui i rettori del Politecnico di Bari e dell’Università degli Studi di Bari, insieme all’assessore regionale allo Sviluppo economico, per discutere sfide e opportunità del territorio.

La chiusura dei lavori sarà seguita da un brindisi celebrativo presso la sede di InfoCamere, a suggellare un quarto di secolo di innovazione e collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo.