Corretti stili di vita, alimentazione sana e prevenzione: al via a Bari il percorso con 200 studenti promosso da Municipio II, LILT e Coldiretti

Prende il via un nuovo percorso dedicato alla promozione di corretti stili di vita, alimentazione sana e prevenzione, frutto della collaborazione tra Municipio II, LILT Bari e Coldiretti Bari. L’iniziativa è stata presentata nella sala ex Tesoreria comunale di Palazzo della Città e coinvolgerà cittadini e studenti in attività educative e formative sul benessere individuale.

Il progetto, denominato “Cibo Oro”, nasce da un protocollo d’intesa volto a creare una rete territoriale per la diffusione di buone pratiche legate alla salute, alla prevenzione oncologica e alla corretta alimentazione, con particolare attenzione a giovani e anziani.

Il programma prevede laboratori esperienziali, attività divulgative e momenti informativi dedicati ai prodotti agricoli a km 0 e alla filiera corta, con l’obiettivo di valorizzare la dieta mediterranea e promuovere consapevolezza sulle abitudini alimentari.

L’iniziativa sarà coordinata dal Municipio II, che metterà a disposizione spazi e strutture per ospitare eventi e attività rivolte alle scuole e alla cittadinanza. Centrale anche il ruolo della LILT, impegnata nella prevenzione e nella diagnosi precoce in ambito oncologico, e di Coldiretti, promotrice della cultura del cibo sano e locale.

Il primo appuntamento è fissato per domani, 4 giugno alle ore 9, presso il mercato contadino di Coldiretti in via Bernardini, con la giornata “Agricoltura, cibo, salute, prevenzione e movimento”, che coinvolgerà oltre 200 studenti del territorio in attività educative e laboratori dedicati.

L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di educazione alla salute che mira a rafforzare il legame tra istituzioni, scuole e comunità locale nella promozione del benessere collettivo.