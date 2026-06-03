Reddito di cittadinanza, presunte frodi per oltre 400mila euro: 20 denunce a Taranto

– Avrebbero percepito indebitamente oltre 400mila euro di reddito di cittadinanza senza averne diritto: è questa l’ipotesi contestata a 20 persone denunciate dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Taranto al termine di controlli mirati sulla regolare erogazione del sussidio.

Le indagini sono state sviluppate attraverso l’analisi di specifici indici di rischio, elaborati in collaborazione con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie e con l’INPS. L’attività investigativa avrebbe permesso di individuare soggetti che, secondo gli inquirenti, avrebbero dichiarato falsamente il possesso dei requisiti necessari per accedere al beneficio economico.

Contestualmente alle denunce, sono state avviate le procedure per il recupero delle somme ritenute indebitamente percepite.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo volto a verificare la correttezza nell’erogazione delle misure di sostegno pubblico e a contrastare eventuali fenomeni di abuso dei fondi assistenziali.