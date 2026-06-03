Festa dei Lettori e delle Lettrici a Noci: il 4 luglio protagonista Alfonso Cuccurullo

NOCI - Noci si prepara ad accogliere la prima edizione della, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico cittadino. L’iniziativa rientra nel progetto “Noci: Radici di Cultura, Germogli di Lettura” e punta a promuovere il piacere della lettura come occasione di incontro, crescita e condivisione per persone di tutte le età.

Ospite d’eccezione della manifestazione sarà Alfonso Cuccurullo, attore, narratore e formatore riconosciuto dal Coordinamento Nazionale Nati per Leggere.

La giornata di sabato 4 luglio si aprirà con un percorso formativo dedicato alla lettura ad alta voce e ai silent book, ospitato nell’ex Palazzo Comunale di Noci. I laboratori “Voltiamo Pagine” e “Oltre la parola”, in programma dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, offriranno ai partecipanti strumenti e spunti per esplorare il valore educativo, relazionale e inclusivo della lettura condivisa.

Particolare attenzione sarà dedicata ai libri senza parole, attraverso attività teoriche e pratiche che metteranno al centro il potere narrativo delle immagini. L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato dal progetto culturale nocese, che nei mesi scorsi ha ospitato mostre e incontri dedicati ai silent books come strumento di inclusione linguistica e sociale.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, ma è richiesta la prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

In serata, alle ore 21, in Largo Porta Nuova, Cuccurullo guiderà l’incontro “Storie impossibili”, una lettura-spettacolo pensata per famiglie, bambini e adulti, in un momento di ascolto collettivo dedicato al fascino della narrazione dal vivo.

Attivo nel teatro dagli anni Novanta, Cuccurullo conduce da oltre vent’anni laboratori di lettura e narrazione nelle scuole e nelle biblioteche. Dal 2008 è formatore di Nati per Leggere e promuove progetti rivolti alla fascia 0-5 anni, collaborando anche alla realizzazione di audiolibri e iniziative dedicate alla letteratura per l’infanzia.

Il progetto “Noci: Radici di Cultura, Germogli di Lettura” è sostenuto dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura 2024-2026 e vede il coinvolgimento di scuole, associazioni, cooperative e realtà culturali del territorio, con l’obiettivo di rendere la lettura un diritto accessibile e un motore di sviluppo per l’intera comunità.