Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano i controlli sull’agricoltura: firmato il protocollo per legalità e Xylella

BARI – Rafforzare la legalità, migliorare i controlli e garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al comparto agricolo. Con questi obiettivi è stato sottoscritto a Bari, nel Palazzo della Presidenza, l’atto integrativo del protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Comando Regionale della Guardia di Finanza.

L’accordo punta a intensificare le attività di prevenzione e contrasto alle irregolarità economico-finanziarie nel settore agricolo, con un focus specifico sulle misure legate all’emergenza Xylella e ai programmi di rigenerazione olivicola.

Alla firma erano presenti i rappresentanti istituzionali coinvolti nella governance dell’intesa, che rafforza un sistema di collaborazione già avviato e ora ampliato a nuove aree di intervento. Il protocollo estende infatti i controlli anche alle misure fitosanitarie, ai piani di monitoraggio e agli interventi economici destinati alla ricostruzione del patrimonio olivicolo pugliese.

Tra i punti centrali dell’accordo figurano il potenziamento dello scambio informativo tra amministrazioni, l’integrazione delle banche dati, l’adozione di analisi di rischio condivise per orientare le attività ispettive e l’avvio di percorsi formativi congiunti per il personale impegnato nei controlli.

Secondo le istituzioni regionali, la collaborazione rappresenta uno strumento fondamentale per garantire trasparenza e correttezza nell’utilizzo dei fondi pubblici, in particolare quelli comunitari e nazionali destinati al settore agricolo.

Il presidente della Regione ha sottolineato il valore strategico dell’intesa, evidenziando l’importanza di tutelare un comparto che incide in modo significativo sull’economia regionale e che necessita di strumenti efficaci per accompagnarne crescita e competitività. Particolare attenzione è stata richiamata sugli interventi legati alla rigenerazione post-Xylella e ai programmi di reimpianto nelle aree colpite.

L’assessore regionale all’Agricoltura ha evidenziato come l’accordo rafforzi la capacità di controllo e monitoraggio in un settore strategico, con l’obiettivo di proteggere le aziende sane, garantire trasparenza e rendere più efficaci le politiche di sostegno e sviluppo.

Anche la Guardia di Finanza ha ribadito l’impegno a proseguire in un’azione sinergica e strutturata con la Regione, orientata alla tutela della legalità e al corretto impiego delle risorse pubbliche. Le attività di controllo saranno supportate da strumenti tecnologici avanzati, inclusi sistemi di osservazione e rilevamento aereo e satellitare, oltre a una più ampia integrazione informativa con le strutture regionali.

L’intesa si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento dei presìdi di legalità nel settore agricolo pugliese, con l’obiettivo dichiarato di tutelare il patrimonio produttivo del territorio e garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse destinate allo sviluppo rurale.