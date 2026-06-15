'Remiamo Insieme', presentata a Porte dello Jonio la seconda edizione dell'evento di voga inclusiva



Appuntamento il 17 giugno ai Cantieri del Sud di San Vito. Emozione e inclusione al centro della conferenza stampa: protagonisti gli atleti delle cooperative sociali del territorio





TARANTO - È stata presentata nel suggestivo Cortile dei Pescatori del centro commerciale Porte dello Jonio la seconda edizione di "Remiamo Insieme", l'evento di voga inclusiva in programma martedì 17 giugno, a partire dalle 10:30, presso i Cantieri del Sud di San Vito.





L'iniziativa è organizzata da UISP Taranto in collaborazione con Vogatori Città di Taranto e Vogatori Taras, con il patrocinio di Provincia di Taranto, Regione Puglia, Sport e Salute, Fondazione Taranto 25, Centro di Medicina dello Sport di Taranto e Panathlon Club Taranto Magna Grecia.





A moderare l'incontro è stato il giornalista Matteo Schinaia, che ha accompagnato i presenti attraverso gli interventi dei relatori, illustrando obiettivi e finalità di un progetto che punta a promuovere inclusione, partecipazione e cultura del mare attraverso lo sport.





Ad aprire gli interventi è stato Mauro Tatulli, Shopping Center Manager di Porte dello Jonio, che ha sottolineato l'importanza di ospitare iniziative capaci di generare valore sociale per il territorio. A seguire la parola è passata a Luca Augenti, Presidente di UISP Taranto, che ha illustrato il percorso che ha portato alla nascita della seconda edizione di Remiamo Insieme e il significato di un evento che mette al centro la persona e non la prestazione.





Sono quindi intervenuti Luciano Luparelli, Presidente e Proprietario dei Cantieri del Sud, che hanno evidenziato rispettivamente il valore regionale dell'iniziativa e l'orgoglio di ospitare una manifestazione capace di coniugare sport, mare e inclusione.





Importanti anche i contributi di Sabrina Lincesso, Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Taranto, e di Luca Balasco, Coordinatore Regionale di Sport e Salute Puglia, che hanno posto l'accento sul ruolo dello sport come strumento di benessere, integrazione e crescita della comunità.





A testimoniare il forte legame tra Remiamo Insieme e il territorio sono stati inoltre gli interventi di Angelo Simonetti, socio della Fondazione Taranto 25, di Cosimo Conte, Presidente dei Vogatori Città di Taranto, e di Angelo Conte, tecnico dei Vogatori Taras, che hanno raccontato l'impegno delle associazioni coinvolte e la volontà di rendere la voga sempre più accessibile a tutti.





Il momento più intenso ed emozionante della conferenza è arrivato però quando hanno preso la parola alcuni degli atleti che parteciperanno all'evento. Provenienti da cooperative sociali e realtà del territorio impegnate ogni giorno nei percorsi di inclusione, i ragazzi hanno raccontato con semplicità ed entusiasmo cosa rappresenti per loro l'opportunità di vivere un'esperienza come Remiamo Insieme.





Parole autentiche, accolte da lunghi applausi, che hanno ricordato a tutti i presenti chi siano i veri protagonisti della manifestazione: le persone. Perché Remiamo Insieme non è soltanto un evento sportivo, ma un progetto che utilizza il mare, la voga e il lavoro di squadra per abbattere barriere, creare relazioni e valorizzare le capacità di ciascuno.





L'appuntamento è ora fissato per il 17 giugno ai Cantieri del Sud di San Vito, dove sport, inclusione e condivisione torneranno a remare nella stessa direzione.