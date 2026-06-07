Roland Garros 2026, Zverev batte Cobolli al quinto set: è il primo Slam della carriera



PARIGI –

4 ore e 15 minuti

primo titolo del Grande Slam della sua carriera

Alexander Zverev conquista il Roland Garros 2026 battendo in finale l’italiano Flavio Cobolli dopodi gioco. Il tedesco, numero 3 del ranking mondiale, vince così il

La sfida sul Philippe-Chatrier è stata caratterizzata da continui ribaltamenti. Zverev ha dominato il primo set 6-1, ma Cobolli ha reagito subito pareggiando i conti con il 6-4 del secondo parziale.

Nel terzo set il tedesco è tornato avanti ancora 6-4, prima che l’azzurro riportasse la finale in equilibrio aggiudicandosi il quarto set al tie-break 7-6.

Il quinto e decisivo parziale ha visto però prevalere nettamente Zverev, che ha imposto il proprio ritmo chiudendo 6-1 e alzando il trofeo sulla terra rossa parigina.

Cobolli, prima finale Slam e torneo da protagonista

Per Flavio Cobolli resta comunque un risultato di enorme rilievo: il romano ha raggiunto la prima finale Slam della carriera, confermandosi tra le grandi rivelazioni del torneo e mostrando solidità tecnica e mentale contro uno dei migliori giocatori del circuito.

La consacrazione di Zverev

Per Zverev, invece, la vittoria a Parigi rappresenta la definitiva consacrazione dopo anni trascorsi a inseguire un Major. Il successo al Roland Garros chiude un lungo percorso di crescita e lo inserisce a pieno titolo tra i campioni della sua generazione.