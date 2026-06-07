Gli Oesais salutano il pubblico: annunciato il “Ciao Ciao Tour 2026”, l’ultima estate del celebre duo pugliese

BARI - Dopo oltre trent’anni di musica, comicità e parodie diventate un fenomeno di costume nel Mezzogiorno, gliannunciano il loro addio alle scene. Il duo composto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo tornerà sul palco per un ultimo tour estivo dal titolo

I due artisti, diventati celebri interpretando gli esilaranti fratelli molfettesi ispirati agli Oasis, saluteranno il pubblico con quattro appuntamenti speciali tra Puglia e Basilicata.

Quattro date per l’ultimo saluto

Il tour prenderà il via il 25 luglio a Matera, nella suggestiva cornice della Cava del Sole, per poi proseguire il 28 luglio alla Rotonda del Lungomare di Taranto. Le ultime due tappe sono in programma il 2 agosto al Fossato del Castello di Barletta e il 5 agosto in Piazza Avantaggiato a Melpignano.

Un fenomeno nato negli anni Novanta

Creati negli anni Novanta da Gennaro Nunziante, gli Oesais hanno saputo reinterpretare in chiave pugliese il mito della celebre band inglese, conquistando il pubblico grazie a una miscela di comicità, musica e dialetto.

Dopo anni di successi, il progetto ha conosciuto una nuova stagione nel 2025 con una reunion che ha registrato numeri importanti, tra sold out alla Fiera del Levante di Bari, il tutto esaurito all’Alcatraz di Milano e due spettacoli molto partecipati al Palaflorio.

Ospiti e novità

Per l’ultima tournée sono già stati annunciati alcuni ospiti speciali, tra cui Piero Scamarcio e lo storico “Scippatore di emozioni”, che presenteranno un brano inedito dedicato proprio agli Oesais.

L’iniziativa è promossa da Bass Culture in collaborazione con Radio Norba, radio ufficiale dell’evento.

Date del “Ciao Ciao Tour 2026”

Biglietti

Matera, Cava del Sole– Taranto, Rotonda del LungomareBarletta, Fossato del CastelloMelpignano, Piazza Avantaggiato

Informazioni e prevendite sono disponibili su:

Biglietti Oesais Tour 2026

Sarà l’ultima occasione per vedere dal vivo uno dei progetti artistici più iconici e popolari della comicità musicale pugliese, capace di attraversare generazioni mantenendo intatto il proprio legame con il territorio e con il pubblico.