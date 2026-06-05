Roland Garros, Andreeva e Chwalinska conquistano la finale del singolare femminile

FRANCESCO LOIACONO - Il torneo femminile del Roland Garros ha emesso i suoi verdetti nelle semifinali del singolare. A contendersi il titolo saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Chwalinska, entrambe protagoniste di prestazioni convincenti che hanno permesso loro di staccare il pass per l’ultimo atto del torneo parigino.

Nella prima semifinale Andreeva ha dominato l’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-1, 6-3, imponendo il proprio ritmo fin dalle battute iniziali dell’incontro. Grazie a questo successo la tennista russa raggiunge per la prima volta in carriera la finale del Roland Garros, confermando il suo straordinario percorso nel torneo.

Più equilibrata la seconda semifinale, nella quale la polacca Maja Chwalinska ha superato la russa Diana Snajder per 7-6, 6-4. Dopo un primo set combattuto e deciso al tie-break, Chwalinska ha mantenuto alta la concentrazione anche nella seconda frazione, chiudendo il match in due set e conquistando così la finale.

Nel torneo di doppio femminile sono andati in scena i quarti di finale. La serba Aleksandra Krunic e la kazaka Anna Danilina hanno avuto la meglio sull’australiana Ellen Perez e sull’olandese Demi Schuurs con il punteggio di 6-2, 7-6, guadagnandosi l’accesso alle semifinali.

Successo anche per la coppia composta dalla giapponese Shuko Aoyama e dalla taiwanese Liang En Shuo, che ha sconfitto la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic per 6-4, 6-4 al termine di una partita gestita con grande solidità.

Il Roland Garros entra così nella sua fase decisiva, con la finale del singolare femminile pronta a mettere di fronte due delle protagoniste più sorprendenti di questa edizione del torneo.