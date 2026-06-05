Italia, Camarda sogna una nuova occasione in azzurro: il talento del Lecce guarda al futuro

FRANCESCO LOIACONO - Per Francesco Camarda è arrivato uno dei momenti più importanti della sua giovane carriera. L'attaccante del Lecce ha infatti fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore italiana nell'amichevole disputata in trasferta contro il Lussemburgo lo scorso 3 giugno.

Il giovane centravanti è entrato in campo al 30' del secondo tempo al posto di Francesco Pio Esposito, vivendo così i suoi primi minuti con la maglia azzurra. Un traguardo significativo per un giocatore che, nonostante la giovane età, ha già accumulato diverse esperienze tra club e nazionali giovanili.

Nell'ultimo campionato di Serie A Camarda ha collezionato 21 presenze con il Lecce, mettendo a segno una rete e contribuendo al percorso della formazione salentina. Prima dell'approdo in giallorosso, il suo percorso di crescita si è sviluppato interamente nel settore giovanile del Milan, passando dal vivaio alle formazioni Under 19, Primavera e Milan Futuro, fino alle prime esperienze nel calcio professionistico.

Anche con le rappresentative nazionali giovanili il suo rendimento non è passato inosservato. Camarda è stato titolare in quattro gare con l'Italia Under 21 e ha disputato dieci partite con l'Italia Under 19, confermando le aspettative che da anni accompagnano il suo percorso.

Ora l'attenzione è rivolta alla prossima amichevole che l'Italia giocherà domenica 7 giugno alle 20.45 a Creta contro la Grecia. Resta da capire quale sarà la scelta del commissario tecnico pro tempore Silvio Baldini: Camarda potrebbe partire dal primo minuto oppure accomodarsi inizialmente in panchina per poi trovare spazio nel corso della gara.

Al di là dell'impiego contro la Grecia, la convocazione e l'esordio rappresentano un ulteriore passo avanti nella crescita dell'attaccante. Terminati gli impegni con la Nazionale, il centravanti si concederà un periodo di vacanza prima di tornare a Lecce nel mese di luglio per iniziare la preparazione estiva.

L'obiettivo sarà farsi trovare pronto per la nuova stagione di Serie A, che prenderà il via ad agosto. Il Lecce punterà ancora una volta a conquistare la permanenza nella massima serie e Camarda sarà chiamato a dare il proprio contributo per aiutare i salentini a raggiungere il traguardo della salvezza. Per il giovane attaccante si prospetta un'annata importante, nella quale avrà l'occasione di continuare il proprio percorso di crescita e di confermare le qualità che lo hanno portato fino alla Nazionale maggiore.