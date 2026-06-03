Roland Garros: Arnaldi ai quarti dopo una maratona con Tiafoe
FRANCESCO LOIACONO – Giornata intensa al Roland Garros, con risultati importanti sia nel tabellone maschile che in quello femminile e nel doppio.
Nel singolare maschile, l’italiano Matteo Arnaldi conquista l’accesso ai quarti di finale dopo una battaglia durissima contro l’americano Frances Tiafoe. Il match si è chiuso al quinto set con il punteggio di 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4, al termine di una sfida estremamente equilibrata e ricca di ribaltamenti.
Nei quarti, il tedesco Alexander Zverev ha invece superato lo spagnolo Rafael Jodar con un netto 7-6, 6-1, 6-3, staccando il pass per la semifinale.
Nel torneo femminile, successo dell’ucraina Marta Kostyuk, che ha avuto la meglio sulla connazionale Elina Svitolina con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2, qualificandosi per il turno successivo. Avanza anche la russa Mirra Andreeva, protagonista di un netto successo per 6-0, 6-3 sulla rumena Sorana Cîrstea.
Nel doppio maschile, approdano in semifinale gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che superano in rimonta il duo formato da Petr Nouza e Neil Oberleitner con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6.
Avanzano anche Hugo Nys ed Édouard Roger-Vasselin, che battono Miguel Reyes-Varela e Alejandro Tabilo per 7-6, 6-2, assicurandosi un posto tra le migliori coppie del torneo.
Il torneo parigino entra così nelle fasi decisive, con diversi protagonisti già proiettati verso semifinali molto attese.