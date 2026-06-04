Roland Garros, clamorosa eliminazione di Sabalenka: Snajder vola in semifinale. Errani e Vavassori in finale nel doppio misto

FRANCESCO LOIACONO - Giornata ricca di sorprese e verdetti importanti al, dove nei quarti di finale del tabellone femminile è arrivata l'eliminazione della numero uno del mondo

La bielorussa è stata sconfitta in rimonta dalla russa Diana Shnaider, che si è imposta con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0 al termine di una sfida dai due volti. Dopo aver ceduto il primo set, Shnaider ha reagito con determinazione conquistando il secondo parziale e dominando completamente il terzo, guadagnandosi così l'accesso alla semifinale.

Nell'altro quarto di finale disputato, la polacca Maja Chwalińska ha superato la russa Anna Kalinskaya con il punteggio di 7-6, 6-3, conquistando a sua volta un posto tra le migliori quattro del torneo.

Doppio maschile, Herbert e Halys avanzano

Nel torneo di doppio maschile, i francesi Pierre-Hugues Herbert e Quentin Halys hanno conquistato la semifinale battendo gli olandesi Sander Arends e David Pel per 6-4, 6-4.

Successo anche per la coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, che ha eliminato il monegasco Hugo Nys e il francese Édouard Roger-Vasselin con il punteggio di 6-3, 6-4.

Errani e Vavassori conquistano la finale del doppio misto

Ottime notizie per il tennis italiano nel doppio misto. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale grazie alla netta vittoria per 6-1, 6-4 contro la tedesca Laura Siegemund e il francese Roger-Vasselin.

Nell'altra semifinale, la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King hanno avuto la meglio sul croato Nikola Mektić e sull'americana Asia Muhammad con il punteggio di 7-5, 6-7, 10-5.

La finale del doppio misto vedrà dunque protagonisti Errani e Vavassori contro Dabrowski e King, con la coppia azzurra che proverà a regalare all'Italia un altro prestigioso titolo sulla terra rossa di Parigi.