Bari, contestazione dei tifosi in trasferta e nodo San Nicola: tensioni tra Comune e società

BARI - Nuovo capitolo di tensione attorno ale alla proprietà della, con la contestazione dei tifosi tornata a farsi sentire anche in occasione della recente trasferta della Nazionale allo “Stade de Luxembourg”.

Secondo quanto riportato, alcuni sostenitori biancorossi hanno esposto striscioni per manifestare il proprio dissenso nei confronti della gestione societaria, riaccendendo un dibattito ormai costante sul futuro del club e sul rapporto tra piazza e proprietà.

Le parole del sindaco Leccese

A margine della premiazione dell’Ideale Bari Calcio, il sindaco di Bari Vito Leccese è intervenuto anche sulla situazione dello stadio Stadio San Nicola e sui rapporti con il club.

Il primo cittadino ha dichiarato di non aver ricevuto contatti dal presidente Luigi De Laurentiis per programmare un incontro e ha sottolineato che, allo stato attuale, non è stata ancora concessa la disponibilità definitiva dell’impianto, che è entrato formalmente nella disponibilità del Comune.

Sono in corso, infatti, le operazioni tecniche e amministrative di presa in consegna dello stadio, un passaggio definito complesso e ancora in fase di completamento. Il 5 giugno è previsto un sopralluogo per verificare lo stato dello sgombero e la piena agibilità delle strutture.

Nuova concessione e valutazioni in corso

Sul tema della nuova concessione, Leccese ha spiegato che, dopo il mandato ricevuto dal Consiglio comunale, sono state avviate le procedure previste e che attualmente la commissione competente sta valutando l’unica offerta pervenuta.

Il sindaco ha inoltre evidenziato come la scelta di seguire da vicino la vicenda nasca anche dalla volontà di interpretare il sentimento della città dopo la retrocessione del Bari in Serie C, sottolineando però la distinzione tra valutazioni politiche e ruolo istituzionale.

Concerti e utilizzo dello stadio

Infine, il tema dell’utilizzo dello stadio per eventi extra-sportivi. Il Comune sta valutando soluzioni specifiche per i concerti, considerati una fattispecie diversa rispetto all’uso sportivo dell’impianto, con l’obiettivo di definire un modello di gestione compatibile con le esigenze della città e della struttura.