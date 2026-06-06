Taranto, omicidio Bakari Sako: restano in carcere i due maggiorenni

TARANTO - Restano in carcere Fabio Sale e Mimmo Colucci, i due maggiorenni accusati, insieme a quattro minorenni, dell’aggressione costata la vita a Bakari Sako, 35enne originario del Mali.

Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame, che ha respinto i ricorsi presentati dalle difese, confermando la misura cautelare in carcere per i due indagati. Secondo l’impostazione accusatoria, i due avrebbero avuto un ruolo nel gruppo coinvolto nell’aggressione avvenuta all’alba del 9 maggio scorso in piazza Fontana a Taranto.

Nei giorni precedenti era stata confermata la stessa misura restrittiva anche per i quattro minorenni coinvolti, di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

Le difese dei due maggiorenni avevano contestato la ricostruzione degli inquirenti, sostenendo l’assenza di un coinvolgimento diretto nell’episodio, ma il Riesame ha ritenuto invece sussistenti i presupposti per mantenere la detenzione cautelare.