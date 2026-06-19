Mesagne, le feste dell’estate al Centro commerciale AppiAnticA cominciano domenica 21 giugno



Appuntamenti per i bambini: laboratori creativi, giochi e un magico trenino animeranno la Galleria di Mesagne tra giugno e luglio. Si proseguirà con grandi eventi tutti da vivere.





MESAGNE (BR) - Il divertimento estivo formato famiglia torna al Centro commerciale AppiAnticA di Mesagne. Domenica prossima, 21 giugno, prenderà il via la rassegna "Estate in Festa", un imperdibile calendario di appuntamenti gratuiti interamente dedicati ai più piccoli. Per tre domeniche consecutive, a partire dalle ore 17:00, l'area Gioco Bimbi e la galleria del Centro si trasformeranno in un palcoscenico di giochi, laboratori e coinvolgenti spettacoli.





Di seguito il programma dettagliato degli eventi:

- Domenica 21 giugno – "TUTTI AL MARE": L'esordio della rassegna accoglierà i bambini con un coloratissimo laboratorio creativo, animazione e giochi a tema balneare per celebrare l'inizio della bella stagione.

- Domenica 28 giugno – "CIRCO D'ESTATE": Un pomeriggio all'insegna della magia circense. Tra sorprese e immancabile divertimento, i piccoli ospiti potranno cimentarsi in attività creative affiancati da animatori professionisti.

- Domenica 5 luglio – "SIRENE E PIRATI": L'atteso appuntamento trasformerà la galleria in un vero e proprio mare d'avventure. Un altro imperdibile laboratorio guiderà i bambini nel fantastico mondo dei corsari e delle creature marine.





Oltre alle attività nell'area gioco, durante tutte e tre le domeniche sarà attivo il Trenino itinerante, un servizio dedicato a tutti i bambini che potranno viaggiare tra i negozi della galleria accompagnati da un autista e da un animatore. L'iniziativa punta a offrire alle famiglie del territorio un'occasione di svago, socializzazione e allegria in un ambiente sicuro e accogliente. L'ingresso e la partecipazione a tutte le attività sono liberi e gratuiti.





La rassegna farà da apripista ad un ricchissimo cartellone di eventi estivi che proseguirà con molte altre tappe e sorprese ancora da svelare.