Sanità, Scianaro (FdI): “Basta strumentalizzazioni del Pd, chiariscano gestione risorse”
BARI - Torna al centro del confronto politico la gestione della sanità pugliese. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Scianaro, interviene con una nota in cui difende il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e attacca il Partito Democratico, chiedendo chiarimenti sull’utilizzo delle risorse destinate al sistema sanitario regionale.
“Basta strumentalizzazioni”, afferma Scianaro, invitando il Pd a spiegare come siano stati impiegati i fondi, che secondo l’esponente di Fratelli d’Italia sarebbero stati incrementati di quasi un miliardo di euro negli ultimi anni anche per la sanità pugliese.
Nel suo intervento, il consigliere regionale parla di una presunta situazione di criticità nei conti della sanità regionale, facendo riferimento a un “buco” di circa 350 milioni di euro e denunciando quella che definisce una gestione delle risorse non efficace nel corso degli ultimi vent’anni.
Scianaro critica inoltre il centrosinistra e l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro, sostenendo che le recenti nomine dei direttori generali delle Asl e di alcune strutture ospedaliere rappresenterebbero una forma di commissariamento del sistema sanitario.
Il consigliere di Fratelli d’Italia rivendica invece l’azione del governo nazionale guidato da Giorgia Meloni, sottolineando il sostegno economico alla sanità pugliese e citando tra le opere finanziate i nuovi ospedali di Monopoli-Fasano e Taranto, auspicando che non restino incompleti.
“Il conto degli sperperi e degli scandali lo pagheranno i cittadini attraverso l’aumento dell’Irpef”, conclude Scianaro, chiedendo al Partito Democratico di assumersi la responsabilità della gestione del sistema sanitario regionale.